Ogni pianta del pianeta ha in sé specifiche proprietà che la rendono speciale e unica, nel bene e nel male. Infatti, esistono piante velenose, urticanti o utili a curare le più svariate condizioni. Fin dall’antichità l’uomo ha imparato a conoscere e apprezzare le piante nella loro diversità e a impiegarle in cucina, in medicina e nella cosmesi.

Le piante, poi, possono essere molto belle e rendere unico e speciale il giardino di casa o il terrazzo. Proprio per questo, sempre più persone le coltivano in giardino a fini decorativi.

Tra le varie piante, esiste un albero da frutto bello ed elegante, che produce frutti dai molti benefici: il melograno. Incredibile ma vero, oltre a produrre un frutto delizioso e ricco di proprietà, questo albero è anche facile da coltivare.

Che cos’è il melograno

L’albero di melograno, di origine persiana, si coltiva in diverse regioni, come quella mediterranea, per il commercio del melograno.

Questo frutto è un’ottima fonte di fibre e per questo aiuta la digestione e protegge il benessere dell’intestino. Inoltre, è una fonte di antiossidanti che aiutano a contrastare i radicali liberi agendo come antietà. Poi, è ricco di vitamine come la A, la C, la E e le vitamine del gruppo B. Proprio il contenuto di queste vitamine, in particolare della C, rende il melograno un alleato prezioso per il sistema immunitario specialmente nel cambio stagione.

Oltre a far bene alla salute, il melograno contiene poche calorie, soltanto 63 calorie per 100 grammi di prodotto ed è ottimo per le diete. Essendo poi ricco d’acqua e di potassio, il melograno agisce come diuretico e detossificante.

Incredibile ma vero questo frutto delizioso e ricco di proprietà è anche facile da coltivare

Dopo aver visto alcune delle proprietà del melograno, vediamo ora alcune caratteristiche della pianta, che da moltissimi anni si usa a fini decorativi. Infatti, nonostante gli innumerevoli benefici del frutto, molto spesso la pianta si coltiva semplicemente a scopo decorativo. Grazie alla bellezza dei fiori arancio-rossi tipici della primavera e dei frutti che maturano in autunno, la pianta è splendida in ogni stagione.

Inoltre, la pianta è resistente e non troppo grande; infatti, in genere non supera i 2-3 metri di altezza. Il melograno predilige temperature miti, ma resiste al freddo, basta che non scenda sotto i -10 °C.

Si consiglia di mettere a dimora la pianta o in autunno o in primavera, per evitare temperature estreme, miscelando al terriccio del compost. È importante lasciare 3 metri di margine almeno intorno alla pianta, per far sì che abbia lo spazio necessario per crescere liberamente. Per quanto riguarda l’irrigazione, la pianta tollera la siccità, ma è bene bagnarla d’estate, soprattutto in periodi di scarsa pioggia e nei primi anni.

È anche possibile coltivare il melograno in vaso, ma è importante utilizzare un vaso di dimensioni notevoli e rinvasare circa 1 volta all’anno.

Per cui, il melograno è il frutto ideale da avere nel giardino, per godere delle sue proprietà e per impiegarlo in ricette deliziose, dolci e salate.