Facebook è diventato molto più di un semplice strumento per mantenerci in contatto con i nostri amici e conoscenti. Oggi molti lo usano per gli scopi più disparati: vendere o acquistare articoli, affittare casa, condividere i propri hobby con estranei che hanno la stessa passione, cercare informazioni sensibili, etc. Per questo, adesso più che mai, è importante sapere come tutelarci quando usiamo questo strumento estremamente potente, ma che può diventare un’arma a doppio taglio.

In particolare, come possiamo impedire che tutti i nostri amici vedano quello che postiamo nei gruppi di Facebook? Sono tanti i motivi per cui potremmo voler mantenere la privacy. Magari ci è stata diagnosticata una certa malattia e vogliamo metterci in contatto con altre persone che stanno affrontando lo stesso problema, o vogliamo trasferirci in un’altra città e cercare informazioni delicate senza che tutti sappiano cosa succede nella nostra vita. Ma come fare?

Attenzione al livello di privacy del gruppo

Se il gruppo in cui ci interessa postare è etichettato come privato, allora possiamo postare senza problemi. Soltanto i membri del gruppo vedranno i nostri contenuti. Ma che cosa fare se il gruppo è pubblico? Ecco un semplice trucchetto per postare in totale privacy su un gruppo pubblico.

Basta schiacciare questo pulsante su Facebook per impedire ai nostri amici di vedere cosa postiamo e commentiamo sui gruppi pubblici

La soluzione è molto semplice. Facebook ci permette di dividere i nostri amici in varie liste, ad esempio amici stretti, conoscenti e altre liste personalizzate. C’è anche una lista che si chiama lista con restrizioni. Gli amici che mettiamo nella lista con restrizioni potranno vedere esclusivamente i nostri contenuti pubblici su Facebook. Vediamo come usare questa feature a nostro vantaggio.

Mettiamo gli amici nella lista con restrizioni

Per mettere un amico nella lista con restrizioni basta andare nella pagina con tutti i nostri amici, poi cliccare sui tre puntini che vediamo accanto alla foto del nostro amico e premere “modifica lista di amici” e “lista con restrizioni”. Niente di più semplice. Basta schiacciare questo pulsante su Facebook per fare in modo che i nostri amici non curiosino nei nostri post. Ora quando posteremo qualcosa in un gruppo, non dovremo fare altro che personalizzare l’audience del gruppo. Cliccando su “amici tranne lista ristretta”. In questo modo tutti gli amici che appartengono a questa lista non vedranno quello che postiamo, anche se si tratta di post sulla pagina di un gruppo pubblico.

Se tutto questo ci appare troppo complicato e non ne possiamo più dei ficcanaso su Facebook, proviamo questo altro social molto popolare che ci permette di tutelare la nostra privacy, molto di più di Facebook e Instagram.