Bere una tazza di tè è quasi come un rituale rilassante. Molto spesso la prepariamo durante la stagione fredda, per riscaldarci. Certo, però, quando fa caldo preferiremmo sorseggiare una bevanda maggiormente rinfrescante. Ma ci dispiace un po’ rinunciare al nostro tè. Pensiamo quindi di puntare sull’acquisto di tè freddi già pronti. Ma siamo a dieta e non convinti di prodotti che potrebbero contenere edulcoranti, che influirebbero sull’aumento del nostro senso di fame.

La soluzione, in questo caso, è preparare il tè freddo a casa. Possiamo farlo con le nostre solite bustine, con una procedura molto semplice. Scopriremo inoltre un trucco semplicissimo, che ci aiuterà a risolvere un piccolo fastidio. Questo è tipico della preparazione del tè in bustine e riguarda la loro scivolata all’interno della bevanda. Può capitare a volte, infatti, di ritrovare nell’acqua tutta la bustina, filo e cartina compresi. Grazie ad un semplice stratagemma, ciò non accadrà più.

Come fare il tè freddo con le bustine più un trucchetto per evitare che cadano nella tazza o nel pentolino

Possiamo preparare il tè freddo a casa, con le bustine che di solito usiamo per farlo bollente. Realizzeremo, in questo caso, un’infusione a freddo. Dovremo riempire il nostro pentolino di acqua, come per consuetudine. Lo poggeremo poi sul fornello che, però, terremo spento. Metteremo in infusione la nostra bustina e la lasceremo galleggiare in acqua per 2 ore. Trascorso il tempo, riporremo il pentolino in frigo per almeno un’altra ora. Dopo, quindi, 60 minuti, preleveremo il tè, toglieremo le bustine e potremo versarlo in tazza e gustarlo freddo. Ecco, dunque, come fare il tè freddo con le bustine.

La bevanda così preparata può essere conservata in frigorifero per tre giorni al massimo. Possiamo zuccherarla con miele, sciroppo d’agave o con un cucchiaino di zucchero. Scopriamo ora un trucchetto per mantenere ferma la bustina da tè.

Usare un elastico

Quando prepariamo il tè freddo, e anche quello caldo, ai fini dell’infusione dobbiamo lasciare in acqua la bustina. Questa è dotata di un filo di recupero, alla cui estremità opposta risiede un piccolo pezzo di carta, utile a reggere la bustina dall’alto. Questa, però, bagnandosi si appesantisce e tende a scivolare in acqua, portandosi dietro filo e cartina. Questo inconveniente è piuttosto fastidioso. Ci costringe a recuperare il tutto nel pentolino o nella tazza con un cucchiaio. La carta, inoltre, contamina la nostra bevanda. Per evitare che ciò accada, basta fermare il filo con un elastico attorno alla tazza. Oppure al manico del pentolino. In questo modo, filo e cartina resteranno al loro posto e solo il filtro del tè galleggerà in acqua.

