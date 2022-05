Non tutti sanno che chi usa l’app Facebook per Android o iPhone dopo il 31 maggio avrà delle novità che potrebbero non piacere a qualcuno

Il Mondo si evolve anche per la tecnologia che muta. Prende delle direzioni che, a volte, possono non piacere. Bisogna, però, entrare nell’ordine delle idee che società che hanno cambiato il Mondo hanno strumenti di indagine che consentono loro di scegliere le strade migliori per l’utenza.

Facebook e WhatsApp sempre in evoluzione

Il mese di maggio 2022, ad esempio, è un periodo in cui WhatsApp ha introdotto diverse nuove funzioni. E anche Facebook si dimostra una piattaforma in costante evoluzione, con scelte che in qualche caso segnano dei passi indietro. Questo accade perché si ritiene che, per qualche motivo, debbano essere fatti.

Accadrà, ad esempio, che il prossimo 31 maggio rappresenterà una sorta di spartiacque rispetto a delle funzioni. Non tutti sanno che chi usa l’app Facebook per Android o iPhone a partire da questa data non potrà più utilizzare alcune funzionalità.

Le novità annunciate anche tramite mail agli utenti

Facebook non renderà più disponibili Amici nelle vicinanze, gli avvisi meteo, la cronologia delle posizioni e le localizzazioni in background. Lo ha comunicato proprio Facebook con una mail che è arrivata all’utenza.

Si tratta di funzioni che, per molti, non fanno la differenza, ma che per altri nel corso del tempo possono avere avuto una certa utilità.

Chiunque desse l’autorizzazione aveva, ad esempio, la possibilità di accedere ad Amici nelle vicinanze. Si trattava di una particolare sezione con cui si riusciva ad avere un’indicazione generica di quella che era la posizione dei propri amici rispetto alla propria. Quando, ad esempio, si viaggiava, si poteva sapere se per caso qualcuno dei propri contatti potesse essere nei paraggi.

A qualcuno più geloso della privacy questo magari non piace, ma basta tenere disabilitata questa funzione. Un problema comunque superato e di cui si può quasi già parlare al passato se si considera che a partire dal 31 maggio non sarà più disponibile.

La facoltà di poter sfruttare questa opzione in questi anni è stata un’esclusiva dei dispositivi Android e iOS (dunque iPhone o iPad).

Non si tratta della rinuncia a funzioni vitali, ma è giusto che si prenda atto della notizia. Facebook, che fa parte dello stesso universo di WhatsApp e dunque di Meta, segna dei cambiamenti che danno l’idea di una costante ricerca dell’evoluzione. Proprio nei giorni scorsi l’app di messaggistica ha ricevuto un importante aggiornamento che adesso consente di inviare file pesanti sfruttando la comodità di un’app diffuissima.

