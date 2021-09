La fine dell’estate e l’arrivo dell’autunno portano con sé moltissime novità anche per quanto riguarda la moda.

Proprio questo, infatti, è il periodo ideale per cominciare ad interessarsi ai nuovi trend della stagione autunno/inverno.

In precedenti articoli si era trattato di parecchie novità nel campo delle scarpe e delle borse.

Oggi, invece, ci si concentrerà maggiormente sui colori, in modo particolare su due tonalità: magenta e blu.

Si tratta dei colori che, insieme ad alcuni altri, domineranno il periodo autunnale e quello invernale.

Perfetti per essere sempre impeccabili e adatti a qualsiasi età per dare colore e personalità ai propri look.

Ecco come abbinare questi 2 colori di tendenza che spopoleranno in autunno e inverno

Magenta

Il primo colore di cui si tratterà è una variante del rosso, il magenta. Come per gli altri colori anche il magenta presenta diverse gradazioni: chiaro, scuro, opaco e brillante.

Come il rosso anche il magenta non è un colore adatto a tutti, molti non riescono a portarlo senza disagio.

Si tratta di colori molto forti ottimi per chi non vuole passare inosservata, ottimi anche vinaccia e bordeaux.

Nel caso in cui si ami questo colore ma non si riesca ad indossare si potrà optare per accessori come, ad esempio, una borsa.

Il rosso, come il magenta, sono perfetti per essere abbinati a colori scuri come bianco e nero. Inoltre, sarà ottimo abbinato al denim, camicia o t-shirt magenta abbinate a un jeans classico.

Blu

L’altro colore della stagione autunnale è il blu in tutte le sue varianti, dal navy all’elettrico.

Il blu elettrico, soprattutto, si vedrà moltissimo su pantaloni, jeans e bluse.

Si tratta di colori che stanno bene un po’ a tutte, si adattano a tutte le carnagioni e ai colori di capelli. Le più scettiche potranno provare ad abbinare il blu elettrico con nero e grigio. Se, al contrario, si amano gli abbinamenti di colore sarà perfetto abbinare il blu elettrico al verde intenso e al giallo.

Per abbinamenti autunnali il blu scuro potrà essere abbinato a rosso, arancione o marrone.

Ecco, quindi, come abbinare questi 2 colori di tendenza che spopoleranno in autunno e inverno.