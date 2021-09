Se siamo alla ricerca di una pianta originale da mettere in casa, magari vicino al divano o a qualche poltrona, l’abbiamo trovata. È una maestosa pianta perfetta per l’interno facile da curare che farà invidia a tutti. Le piante che abbiamo in appartamento sono quasi sempre le stesse, ma spesso cerchiamo qualcosa di originale, qualcosa di unico, qualcosa che solo la nostra casa ha. E se scegliamo la Sansevieria sicuramente non saremo gli unici ad averla in casa, per quanto bella e utile sia. Per casa avevamo consigliato anche questo bellissimo alberello con dei fiori super profumati. Infatti questa pianta potrebbe essere un’altra valida alternativa per decorare casa. Ma oggi ne vogliamo vedere un’altra veramente con un effetto wow.

Maestosa pianta perfetta per l’interno facile da curare che farà invidia a tutti

Torniamo alla nostra pianta che farà invidia a chiunque la vedrà. La pianta si chiama Licuala Grandis e viene dalle isole Vanuatu, Sud del Pacifico. La particolarità di questa pianta sono le foglie giganti circolari che sono costituite da minuscole pieghe. Infatti spesso vengono usate le foglie per costruire cappelli, ventagli e anche delle scope. Ma noi ovviamente non la useremo per questo, ma sarà la nostra pianta d’arredo.

Prendersi cura della Licuala Grandis in realtà non è affatto complicato. Anzi è una pianta abbastanza semplice da curare, sempre se si seguono tutte le indicazioni. La prima cosa da dire è che è una pianta abbastanza grande, quindi se si è alla ricerca di una piantina da mettere su un mobile questa non è adatta. Questa è perfetta da mettere in terra con un bel vaso, poiché è alta circa 1 metro e ovviamente nel tempo cresce. E crescendo diventa una pianta veramente bella.

È una pianta che vive bene tra i 12 e i 24°C, non ama infatti il gelo, ma non ama nemmeno gli sbalzi di temperatura improvvisi. Quindi bisogna tenerla lontana da aria condizionata, getti d’aria come quelli della finestra o dei termosifoni.

Un’altra attenzione che necessita è in fatto di luce. Infatti la Licuala Grandis ama follemente la luce, ma indiretta. Quindi in casa bisogna trovarle un posto molto luminoso, dove però i raggi del sole non la colpiscono direttamente. Ma se dovessero farlo, conviene che siano i raggi del pomeriggio tardi o della mattina presto, che sono meno forti e quindi meno invasivi.

Se poi si ha un giardino e si vuole far crescere la Licuala Grandis, possiamo piantarla direttamente a terra. Infatti piantata a terra raggiungerà il massimo della sua bellezza.

