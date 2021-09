Con l’arrivo di settembre, milioni di bambini tornano a riempire i banchi delle scuole. Oltre all’acquisto dei libri e dei vestiti nuovi, di cui c’è bisogno ogni anno, molti genitori affrontano il dilemma dello spuntino. Lo spuntino di ricreazione è una fase fondamentale della giornata scolastica di un bambino. Troppo spesso, invece, diamo ai bambini la prima cosa che capita: alimenti grassi e inadatti non solo per l’organismo ma anche per la concentrazione. Ecco 5 merende sane e fatte in casa da preparare ai bambini per la scuola senza pensieri. Abituare i bambini a mangiar sano sin da piccoli è una conquista importante per la loro crescita. In più, alimenti giusti permettono di mantenere alta la loro attenzione, non inficiando sul rendimento scolastico.

Ecco 5 merende sane e fatte in casa da preparare ai bambini per la scuola

A prescindere da quale merenda prepariamo ai nostri bambini, c’è una regola aurea da seguire. Dobbiamo scegliere alimenti ricchi di carboidrati ma poveri di grassi. In questo modo non impegniamo troppo la digestione e non compromettiamo il loro umore. Ricordiamo sempre che ogni cosa ingerita ha un effetto sul nostro corpo e il nostro cervello.

Una prima idea di merenda sana ma gustosa sono i biscotti fatti in casa. Ovviamente, non dobbiamo esagerare con burro e uova. Proviamo, per esempio, a proporre loro dei biscotti alla quinoa, ricchi di carboidrati buoni e proteine. Non dimentichiamo di arricchirli con una spruzzata di cacao.

Poi c’è il classico pane e marmellata. Questa è una combo sempre vincente perché fonte di energia a breve rilascio, che non appesantisce troppo la digestione. È consigliabile che la marmellata sia fatta in casa.

Per i casi, più unici che rari, di bambini amanti della frutta, una soluzione ottimale è la macedonia. Una ricca insalata di frutta di stagione è l’ideale per apporto di zuccheri buoni e di vitamine. Si può rendere più appetibile condendola con succo di limone o di arancia.

Per i più golosi

Per i bambini che invece hanno bisogno di un po’ di gusto in più, perché non preparare in casa una deliziosa fetta al latte? A differenza delle sue versioni preconfezionate, la fetta al latte casalinga ha bisogno solo di pochi e sani ingredienti. Il risultato è uno snack molto più genuino.

Finiamo con uno sfizio adatto agli amanti del salato: la focaccia. Sempre, rigorosamente, fatta in casa, la focaccia è una soluzione eccellente per lo spuntino di metà mattina. Possiamo anche arricchirla con un po’ di prosciutto o con del formaggio caprino spalmabile, a seconda dei gusti del bambino.

