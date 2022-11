Ecco come abbinare in maniera impeccabile le francesine con tacco basso e quali calze indossare

Le francesine sono scarpe che, ciclicamente, si ripresentano nel tempo poiché tornano di moda con varianti rese attuali. Il loro acquisto può, quindi, essere interessante e permetterci di stare al passo con i tempi. Tra i vari modelli di francesine non manca la versione con il tacco basso, particolarmente comodo e confortevole. Chi ha gusto ed è patita della moda non avrà problemi riguardo agli abbinamenti con l’outfit. Ma ecco alcuni consigli per chi sia più incerta sul da farsi, anche per quello che riguarda indossare le calze giuste.

Delle calzature particolari e alla moda

Le francesine sono particolari calzature scollate ad arco sotto la caviglia, con tomaia in cuoio e lacci. Derivano dalla moda maschile e risalgono circa al 1700. Possono essere in tinta unita, a due o più colori. Imprimono carattere e personalità all’abbigliamento in generale, ma possono sembrare non semplici da abbinare.

Poiché sembra richiedano un look definito e di tipo bon ton, come nel caso delle francesine con tacco basso. Ecco come scegliere i migliori abiti che stanno bene con queste scarpe.

Ecco come abbinare in maniera impeccabile le scarpe

Innanzitutto, le francesine basse sono ideali durante il giorno, per camminare tra le vie della città e fare shopping. L’ideale è indossarle con pantaloni dal taglio maschile e classico in tessuto tartan. Se il tacco è in gomma saranno perfetti anche dei jeans di tipo skinny. Completerà il look una maglia lupetto a coste a collo alto. Ma non soltanto pantaloni: le francesine con tacco basso sono perfette anche con abiti a fantasia floreale e gonne a ruota.

Se il tacco è medio o alto

Se le francesine ci piacessero particolarmente, potremmo scegliere un modello con tacco medio o più alto per la sera. In questo caso, potremmo abbinarle a una longuette stretta, da portare con golfino e cintura. Oppure a un elegante tailleur. In questo caso, potremo completare il look adottando una pettinatura diversa, magari arrotolando uno chignon arricchito da colpi di luce. Ecco come abbinare in maniera impeccabile quindi le nostre francesine. Ma scopriamo anche gli errori da non fare.

Errori da non fare

È importante sapere quali errori non commettere con le francesine. Essendo una scarpa particolare, che cinge la caviglia, la francesina non è adatta per chi ha la necessità di slanciare le gambe. Perché può dare l’impressione di accorciare ulteriormente una figura già non troppo slanciata. Per lo stesso motivo, chi non è molto alta dovrebbe evitare di indossare queste scarpe con ampi gonnelloni. I pantaloni, invece, non devono essere troppo larghi o a campana: le scarpe non si vedrebbero neanche.

La calza giusta

Da ultimo, ecco alcuni consigli sulle calze giuste da indossare con le francesine. Le scarpe con tacco basso possono richiedere calzini corti impreziositi da dettagli oppure collant leggeri in colore scuro. Le francesine con tacco medio o alto, invece, possono essere abbinate in un modo molto affascinante con calze parigine.