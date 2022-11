10 destinazioni dove vivere la magia del Natale con tutta la famiglia approfittando delle offerte

Tra poco più di un mese è Natale e questo pensiero già scatena in molti di noi l’entusiasmo per la festa più attesa dell’anno. C’è chi non bada ai convenevoli e comincia già da ora a decorare la casa partendo dall’albero, che comunica subito quell’idea di calore e convivialità. Altri, invece, preferiscono fare un salto ai caratteristici mercatini a tema che illuminano alcune città italiane o europee.

Tra buon cibo, addobbi, colori e luminarie sembra proprio di essere nel villaggio di Babbo Natale. Se siamo appassionati del genere, ecco 10 destinazioni dove vivere la magia del Natale assieme ai più piccoli, approfittando di eventuali offerte sui voli.

Viaggi low cost

Non dimentichiamo infatti che siamo in periodo di Black Friday, per cui i prezzi ribassati e gli sconti interessano anche il settore dei viaggi. Le principali compagnie aeree vendono alcuni biglietti ad un minor prezzo e in più si trovano offerte su hotel, B&B o altri tipi di alloggio. Visti i presupposti, non resta che approfittarne per prenotare la prima vacanza del 2023, magari verso una delle destinazioni recentemente elette come imperdibili.

Se invece non ci interessa volare in Paesi più o meno lontani, il consiglio è quello di visitare uno dei borghi italiani tra i neo premiati bandiera arancione. Ma torniamo al Natale e alla sua unicità, andando a scoprire quali città organizzano al meglio attrazioni tematiche per celebrare questa festa amatissima.

10 destinazioni dove vivere la magia del Natale in Italia o all’estero

In Europa, una delle capitali più natalizie è sicuramente Londra, dove l’accensione del grande albero a Covent Garden segna l’inizio del periodo di festività. Inoltre, due vie spiccano per quantità e qualità delle luminarie: Oxford e Carnaby Street. E a proposito di luci, impossibile non citare lei, la ville lumière per eccellenza: Parigi. Gli Champs–Èlysées sono uno spettacolo e poco distante si trova il caratteristico Marché de Noel. Voliamo adesso a Copenaghen, dove i Giardini di Tivoli acquisiscono un’impronta a dir poco fiabesca, così come il mercatino di Natale della città vecchia. Divertiamoci a girarlo tutto, sgranocchiando i tipici dolcetti al miele e cioccolato.

Anche Edimburgo diventa una sorta di parco divertimenti tematico a cielo aperto con luci e musica. Lo stesso si può dire di Stoccolma e Vilnius, in Lituania: anche queste città si colorano di fantastiche installazioni luminose e attrazioni di ogni genere. Ma spostiamoci oltreoceano: tra le mete più celebri rientra sicuramente New York. Rockefeller Center ogni anno ospita l’albero simbolo del Natale, imponente quasi quanto i grattacieli circostanti. A illuminarlo, oltre alle classiche lucine, una stella fatta di cristalli sulla punta, che lo rende ancora più brillante. Valore aggiunto è poi l’altrettanto iconica pista di pattinaggio allestita proprio di fronte al grande albero.

Rimaniamo al di là dell’Atlantico, spostandoci però in Canada e più precisamente a Vancouver, sede del Vandusen Festival of Lights. Si tratta di un giardino botanico con aiuole e vialetti di ogni tipo interamente illuminato da romanticissime luci. Completano il delizioso quadretto altre interessanti mete come Tokyo e Medellin, in Colombia.