Splendida la tinta per capelli fai da te ma senza 3 sostanze che potrebbero essere nocive

Ci prendiamo costantemente cura dei nostri capelli e vogliamo che abbiano anche un colore che ci piace e luminoso. Per questo, spesso, scegliamo di tingerli e avere un tono che si sposi alla perfezione con il nostro incarnato. E che, soprattutto, copra immediatamente quei capelli bianchi che ci fanno dimostrare anni in più.

Certo, non sempre possiamo andare tutte le settimane dal parrucchiere, anche per una questione di costi. Per cui, sovente, possiamo decidere di fare la tinta in casa da noi, utilizzando un apposito preparato cosmetico. Il mercato mette a nostra disposizione molte opzioni. Ma, nella scelta, dobbiamo fare attenzione.

Alcuni ingredienti da controllare

Quando scegliamo la tinta da fare a casa, dobbiamo dare necessariamente un’occhiata alla sua confezione. E guardare bene gli ingredienti del preparato. Tre in particolare sarebbero da considerare, in quanto sostanze potenzialmente nocive per la cute. Innanzitutto l’alcool, che potrebbe anche aggredire il cuoio capelluto. E rendere i capelli crespi e sfibrati.

Ci sono, poi, i pigmenti chimici. Qui dobbiamo fare caso al loro numero perché, se troppo elevato, potrebbe essere indice di probabile bruciore e prurito durante il tempo di posa. E causare rossori e reazioni.

Attenzione anche agli oli minerali. Questi ingredienti potrebbero sembrare nutrienti perché confusi con gli oli naturali. In realtà, creerebbero sui capelli un film lucido, molto bello all’impatto, ma ostacolante l’idratazione.

Detto questo, sarebbe bene privilegiare la scelta di tinture che non danneggino i capelli.

Splendida la tinta per capelli che permette di cambiare colore e avere una chioma lucida ma anche protetta

Quando optiamo per la tinta fai da te, dobbiamo scegliere prodotti a limitato utilizzo di ingredienti potenzialmente aggressivi. Possibilmente, dovremmo puntare su preparati arricchiti da estratti vegetali e biologici che donino, oltre al colore, anche nutrimento e idratazione.

Potrebbe essere fondamentale verificare la presenza di una determinata dicitura sulla scatola del prodotto. Ossia quella di una formulazione delicata e che sia stata testata dermatologicamente sulle pelli più sensibili.

Dobbiamo sempre guardare bene tutte le indicazioni degli ingredienti sulla tinta. Puntando su formulazioni realizzate il più possibile con ingredienti naturali, sarà splendida la tinta per capelli da noi scelta. Che li renderà di tono omogeneo, lucenti, ma anche protetti e idratati.

Una maschera alla maionese per rimediare a capelli spenti

Qualora riscontrassimo capelli secchi e spenti a causa dell’uso di tinture a troppo carico di ingredienti potenzialmente nocivi, potremmo rimediare. Proviamo con una maschera naturale a base di maionese fatta in casa con olio di oliva e uova. L’emulsione, applicata sui capelli prima del risciacquo, potrebbe aiutare il ripristino del loro film idrolipidico. Rendendoli maggiormente idratati e più sani a seguito del lavaggio.