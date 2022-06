Chi è Dana Al Khalifa la Principessa del Bahrein che sta visitando queste località italiane

Altro che burka e sottomissione, sulle coste dell’Adriatico, e in particolare nel versante pugliese, bazzica la Principessa del Bahrein. A bordo dello yacht di 42 metri «Serenity». Una cosuccia di 2.900 cavalli in grado di ospitare fino a 10 persone più l’equipaggio, con tanto di comfort ovviamente. A bordo ci sarebbe anche la possibilità di un bagnetto con idromassaggio e gommone per approdare a terra. Per di più, la modesta imbarcazione è Made in Italy. Proviene infatti dai cantieri navali Savona per il progetto dell’architetto Luca Vallebona. Tutto in alluminio. Extra lusso ovviamente per la Principessa che, si badi bene, deve la sua notorietà non solo al ruolo che in qualche modo il destino le riserva.

Identità

Scopriamo chi è Dana Al Khalifa la Principessa araba che mostra di gradire le meraviglie italiane. Se la immaginiamo col burka e la testa reclinata in avanti ci sbagliamo di grosso. La donna è niente poco di meno che fashion blogger, imprenditrice e avvocato. Gli studi la portano a vivere alcuni anni in Inghilterra, a Londra, dove si laurea in Giurisprudenza e segue anche un Master di specializzazione. Nel frattempo, la lady del Bahrein conosce la moda europea e fonda un blog tutto suo nel 2009. Nel 2014 la maison di Louis Vuitton la invita a partecipare alla sfilata di moda che tiene a Parigi. E nel 2018 la bellissima Dana sfila anche per il marchio italiano di Dolce & Gabbana. Sposatissima con il super ricco Suliman Azzouini, è anche mamma di Alia.

Nel primo weekend infuocato di giugno la Principessa tallona col suo yacht la costa del Gargano. Diverse le tappe tra Vieste, Pizzomunno e altri scorci suggestivi di questa parte dell’Adriatico. Pare abbia anche messo piede a terra per visitare Trani, Brindisi e Polignano a Mare. E si sarebbe anche intrattenuta per degustare la buona cucina italiana, con la declinazione delle tipicità pugliesi. Adesso, volendo azzardare una previsione, non c’è persona che visiti la Puglia senza fare tappa nel Salento. Quindi potrebbe essere verosimile che in queste ore l’elegantissimo «Serenity» possa essere da quelle parti.

