Oltre al Siberian Husky queste 5 razze di cane sono perfette per chi ama giocare e fare lunghe camminate o corse

In molti sognano di portare a casa un cane per avere un fedele compagno di giochi o di passeggiate. Un animale fedele, disposto a sacrificare se stesso per il suo amico umano. Come le persone, che non sono tutte uguali, anche i nostri amici a quattro zampe tendono a differenziarsi l’uno dall’altro. Ce ne sono alcuni che saranno perfetti per fare la guardia, altri come i Siberian Husky favolosi per lo sport. Altri ancora, poi, ameranno stare e giocare con i bambini. Tuttavia, oltre al Siberian Husky queste 5 razze di cane sono molto dinamiche e giocherellone, ameranno alla follia sperimentare diversi giochi ma anche muoversi molto. Tra queste troviamo il Border Collie, il Pastore Tedesco, il Pastore Australiano, il Dalmata e il Golden Retriever. La maggior parte di queste razze ha vissuto il suo momento d’oro in seguito a film, serie televisive o di animazione.

Il Border Collie è un cane giocherellone e obbediente che necessita, però, di molto movimento. Si affeziona molto al suo padrone con il quale ama passare il tempo e giocare. Per quanto riguarda i giochi perfetti troviamo il riporto e l’agility. Per il riporto si potrà utilizzare anche un bastone trovato durante la passeggiata. Il nostro Lassie sarà ben felice di portarcelo indietro infinite volte.

Golden Retriever

Il Golden Retriever, invece, è un grandissimo cane da riporto. Caratterialmente molto affettuoso e dolce, è perfetto per le famiglie in cui ci sono bambini. Spesso viene utilizzato anche come cane per chi ha difficoltà visive o come cane da salvataggio. Chi ama correre, poi, potrà farsi accompagnare proprio dal Golden che si divertirà moltissimo ad allenarsi con il suo padrone.

Pastore Tedesco

Il Pastore Tedesco più famoso della televisione fu l’amatissimo Commissario Rex. Un cane forte ed energico che ha bisogno di fare molto movimento per stare bene. Sa essere un animale molto obbediente che ci accompagnerà anche durante le escursioni in montagna senza nessun problema. Prima di portarlo in montagna, però, meglio addestrarlo ad ascoltare i richiami.

Dalmata

Come il Pastore Tedesco anche il Dalmata ebbe il suo momento di gloria in seguito ad un film, questa volta della Disney. La Carica dei 101 fece innamorare migliaia di bambini a questa razza, con le conseguenze anche nefaste di questa moda. Infatti i cani non andrebbero mai acquistati solamente per seguire una tendenza, non si tratta di abiti. In ogni caso il Dalmata è un cane molto intelligente, sempre in movimento, sarà perfetto per accompagnare lunghe passeggiate o corse.

Pastore Australiano

Da ultimo troviamo il Pastore Australiano, un cane da pastore che più degli altri ha bisogno di muoversi. Un vero e proprio cane atleta che si diletterà in diversi giochi tra corse e passeggiate. Il riporto è perfetto per questo cane, specialmente se praticato in una zona tranquilla e non trafficata.

Approfondimento

