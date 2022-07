Il finocchio è uno degli alimenti maggiormente consumati. In particolare viene usato come ingrediente nelle insalate oppure anche gratinati al forno sono buonissimi.

In realtà, il finocchio è un ortaggio che ha numerose proprietà, che potrebbero essere ideali per la nostra salute. È una verdura particolarmente versatile e croccante facente parte della stessa famiglia del cumino e del coriandolo. Cresce a temperature non troppo basse e il suo periodo ottimale di raccolta è ottobre-aprile.

Proprio perché sono costituiti dal 90% di acqua, trova largo uso nelle diete light e disintossicanti. Inoltre presenta un valore calorico veramente basso, di 31 kcal per 100 g di prodotto. Hanno soltanto l’1% di grasso e i suoi valori nutrizionali sono così ripartiti:

a) 1,24 g di proteine;

b) 7,3 g di carboidrati;

c) 5 mg di vitamina C;

d) 12 mg di niacina.

Ricco poi di vitamine del gruppo A, B, E, K e di minerali quali potassio, sodio, fosforo e calcio. Hanno un buon contenuto di flavonoidi ed in erboristeria li vendono per favorire la digestione e regolarizzare la funzionalità dello stomaco.

Non solo gratinati in padella, questa preparazione del finocchio potrebbe essere molto utile per ridurre la pancia gonfia

Il finocchio è un ortaggio conosciuto proprio per i suoi effetti benefici sulla digestione. Ha un’azione diuretica e contrasterebbe la sensazione di gonfiore addominale. Essendo ricco di vitamina C, inoltre, va a rafforzare il sistema immunitario. I semi di finocchio vengono utilizzati per la realizzazione di tisane depurative e sgonfianti.

I bambini, in special modo, tendono a soffrire di gonfiore alla pancia. Esiste una modalità di cottura di questa verdura che potrebbe alleviare questo disturbo.

Stiamo parlando proprio del decotto di finocchio. Si mette in un pentolino un po’ di acqua, circa una tazza, e si aggiunge un cucchiaio raso di semi di finocchio. Mettiamo il pentolino sul fuoco e aspettiamo che vada ad ebollizione. Una volta raggiunta la temperatura aspettiamo altri 30 secondi e possiamo togliere dal fuoco. Dopo essersi raffreddato si filtra ed è pronto il decotto.

Non solo gratinati in padella, questa preparazione del finocchio, viste le proprietà benefiche, sarebbe un’ottima bevanda da consumare sia in estate, che in inverno.

Effetti collaterali

Nonostante abbiamo visto come il finocchio faccia bene alla salute, bisogna stare sempre attenti a quanto se ne consuma perché potrebbero esserci delle controindicazioni. Difatti è presente nel finocchio, anche se in quantità davvero minime, una sostanza che viene definita cancerogena per alcuni studi condotti. Bisogna precisare che questi effetti possono essere riconducibili solo ad un consumo sproporzionato del decotto di finocchio.

