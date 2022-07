Non poche persone si lasciano suggestionare dai modi del tenebroso Scorpione. Il bello e dannato per eccellenza, in effetti, ha la tendenza a lasciarsi dietro alle spalle una scia di cuori infranti. È ingiusto, però, tacciarlo di indifferenza e narcisismo. In realtà si tratta di un segno che ha sovente bisogno di rinascere, per evolversi. E se, malauguratamente, uno Scorpione alle strette si trovasse nella condizione di rinascere a spese di qualcun altro, lo farebbe. Per coraggio, non per viltà. Lo Scorpione è da sempre vittima di fraintendimenti, che lo dipingono più torbido di quanto non sia l’abisso in cui si costringe a scrutare. È difficile sedurre un uomo dello Scorpione, perché più di altri segni è intollerante alle gabbie e alle limitazioni. Ma non si può dire che tutti gli Scorpioni siano narcisisti impenitenti e crudeli.

C’è anche chi li apprezza per la loro sfacciata e sintetica sincerità. Forse è venuto il momento di riconoscere che la sua fama è un po’ troppo gonfiata. Nonostante il suo archetipo legato all’estremismo e al rischio, i nativi di questo segno sanno essere anche madri responsabili e compagni fedeli. Almeno per coloro che sapranno rispettare gli spazi e i silenzi in cui si avvolge questo cupo, ma brillante personaggio. In realtà, lo Scorpione non è l’unico segno zodiacale che nei rapporti può risultare un po’ fedifrago, traditore e indecifrabile. Ad esempio, un segno intellettuale e libero come i Gemelli, risente di una certa ambivalenza connaturata al suo archetipo.

È difficile sedurre un uomo dello Scorpione ma anche questi segni insospettabili sono sfuggenti e un po’ narcisisti

Attraenti e attivi, i Gemelli tendono a suscitare un’immediata simpatia. Tuttavia, di tanto in tanto, dovrebbero sottoporsi a una sonora autocritica. Infatti potrebbero scoprire di non essere solo estrosi, ma anche volubili. Soprattutto con le persone che frequentano più assiduamente. Oltre a questo, sanno diventare alquanto inaffidabili e capricciosi. I Gemelli hanno un temperamento sensibile e affettuoso e riescono a stupire per quanto sanno diventare freddi e insensibili. L’Ariete è un segno temerario, impetuoso e testardo.

È la testa calda dello zodiaco. Come sono impulsivi in tutto, sanno esserlo anche nelle relazioni e nel matrimonio. Se l’Ariete si invaghisce di qualcuno, prima o poi si concederà quantomeno una scappatella. Soggetto a scatti d’ira repentini e a irrefrenabili gelosie, questo segno dovrebbe imparare a ponderare. E a non proiettare sugli altri i peccati che lui stesso è portato a commettere. Anche pentendosi, per carità. Ma questo, in un secondo momento. Che dire infine dell’Acquario. Di indole libertina, l’intelligentissimo Acquario col passare degli anni potrebbe anche decidere di non impegnarsi più di tanto, perché è fiero della propria libertà emotiva.

Trattandosi di persone normalmente molto dotate, restano refrattarie a farsi rinchiudere tra le mura domestiche. La loro consapevolezza di sé è così alta che l’Acquario è in grado di chiarire sin da subito che non intende instaurare legami, ma solo divertirsi. Facendo questo però, a volte non si accorge dei turbamenti emotivi che può generare.

Lettura consigliata

Il significato dell’ascendente nell’oroscopo di ogni segno zodiacale dall’Ariete in poi e come si effettua il calcolo