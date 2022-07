Crisi idrica per l’Acquario che resterà senza lacrime per l’amore ma rischiano la siccità anche questi due segni con gli astri decisamente contrari

L’Ariete, a volte, bluffa. Vuole mostrare agli altri qualcosa che non è. Ad esempio, a parole facciamo quelli sicuri di noi, ma quando si tratta anche solo di attaccare bottone con un altro, ce la facciamo sotto. Perdendo delle occasioni.

Il Toro tirerà finalmente un po’ il fiato da un punto di vista economico. Niente di trascendentale, ma sufficiente per tirare avanti in questo periodo difficile. In amore, invece, battiamo un po’ la fiacca.

Gira tutto bene alla Vergine, mentre il Leone dovrebbe stare con i piedi più per terra

Che bella settimana attende i Gemelli che vivranno un idillio con il partner. Più problematico è il rapporto di lavoro, dove dovremo essere bravi a vigilare perché ce la stanno facendo alle spalle.

Il Cancro si è trasformato in un diplomatico. Nel senso che saprà contare fino a dieci in molte occasioni senza far trasparire il suo evidente nervosismo. La nottata passerà presto e la gente tornerà a farci sorridere.

Il Leone sta pretendendo un po’ troppo dal punto di vista sentimentale. Della serie: chi troppo vuole, nulla stringe. E se i single non vogliono un’estate in bianco, colgano certe occasioni, come lo speed date.

Va tutto alla grande alla Vergine e non solo in amore. Gli astri si sono alleati per aumentare il nostro conto in banca. Però, non dobbiamo aspettare a braccia conserte.

Povera Bilancia. Avremmo anche le qualità al posto giusto, ma ogni cosa sembra veramente remarci contro. In amore, poi, rischiamo di avere il cuore spezzato.

Che lo Scorpione sia un instabile dal punto di vista sentimentale è risaputo. Affascinante, ma è considerato anche il segno peggiore dello zodiaco. E chi vive con noi, sinceramente, comincia ad averne le scatole piene e potrebbe dirci addio.

Il Sagittario ha bisogno di pensare non al breve. Meglio fantasticare su qualche progetto in divenire anche perché le giornate, ora, sono qualcosa di deprimente.

Il Capricorno fa fatica a vedere le cose positive. Anzi, sembra quasi che lo facciamo apposta. Ci piace crogiolarci nei tormenti e la serenità ci ripugna. Solo che, così, rischiamo di passare per noiosi. E non lo siamo.

Crisi idrica per l’Acquario che resterà senza lacrime per l’amore. Una botta inaspettata, anche perché rischiamo di essere lasciati senza una ragione vera. Il che renderà ancora più difficile cercare di ricucire.

I Pesci si fidano molto degli altri. Siamo sinceri e diciamo quello che pensiamo, convinti di fare del bene a noi e a loro. Agli altri, però, la verità può far male e un po’ di prudenza non guasterebbe.

