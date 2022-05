L’arrivo di un cucciolo di cane porta sempre con sé una grande aria di festa. Il suo zampettare in giro per la nostra casa, infatti, dona una gioia immensa a tutta la famiglia. Pian piano vi creeremo un legame e giorno dopo giorno lo vedremo crescere.

Allo stesso tempo, comporta anche responsabilità e compiti. Ad esempio dovremo capire come insegnargli a fare fuori i bisogni. Inoltre, con il cucciolo arriveranno anche tante apprensioni e preoccupazioni circa il suo stato di salute. Qualunque cosa ci sembra non vada potrebbe metterci in allarme, compresa la situazione delle orecchie. Dunque, ecco a quanti mesi dovrebbero alzarsi le orecchie dei cani caratterizzati da orecchie dritte.

Orecchie alte e basse

Il mondo canino è davvero variegato e include numerose razze dotate di caratteristiche diverse. Un elemento che differisce di cane in cane sicuramente sono le orecchie. Infatti, alcune razze hanno le orecchie lunghe e abbassate, principalmente i cani da caccia. Quest’aspetto sembrerebbe giustificato dal fatto che debbano sfruttare più l’olfatto che l’udito.

Altri cani invece hanno orecchie alte, fiere e dritte. È il caso, ad esempio, del Pastore tedesco, del Chihuahua, del Bulldog francese, del Pinscher, di un cane particolare che non perde pelo e di tanti altri. Non avrebbero però tale forma sin dalla nascita, infatti i cuccioli di queste razze avrebbero inizialmente orecchie morbide e penzoloni.

Solo con il tempo dovrebbero assumere una forma alzata.

Ecco a quanti mesi dovrebbero alzarsi le orecchie del Pastore tedesco, del Chihuahua e di altri cani cuccioli

Le orecchie dei nostri cani, per alzarsi, possono impiegare più o meno tempo. Dipenderà infatti dalla razza e dalla dimensione delle orecchie. In linea di massima, ci dovrebbero volere non meno di un paio di mesi, solitamente tra i 4 e i 7. Il Chihuahua ci impiegherebbe all’incirca 5 mesi, mentre il Pastore tedesco fino a 7 mesi.

Quindi, non dovremmo avere fretta né allarmarci. Pian piano la cartilagine dell’orecchio si dovrebbe ispessire e sollevare. Dovrebbe essere un processo che avviene in contemporanea o successivamente all’acquisizione dei denti adulti.

Nel caso fosse trascorso tempo da questo e le orecchie apparissero ancora entrambe flosce, o solo una delle due, sarà il caso invece di indagare. Dovremmo scoprire se dipenda dal pedigree o meno. Consultiamo un veterinario per accertarci, come prima cosa, del fatto che le orecchie dovrebbero presentarsi tese. In caso di conferma, facciamolo visitare di modo da escludere problemi.

Dunque, a questo punto, potremmo trovarci a ricercare soluzioni per far drizzare le orecchie al nostro cane. Anche perché le orecchie alzate risulterebbero meno esposte a malattie e più facili da pulire. Tanti sono i rimedi fai da te che si trovano sul web ma, trattandosi di operazioni delicate, meglio evitarli. Potremmo fare danni oltre che creare disagio al cane.

Sarà il veterinario a consigliarci le giuste mosse e ad adottare strumenti idonei. Ad esempio, potrebbe indicarci protesi auricolari per cani che fungano da sostegno e appositamente ideate. O, ancora, potrebbe apporvi appositi cerotti.

