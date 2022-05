Quante volte ci è capitato di girare disperatamente per il supermercato alla ricerca della farina, o dei sughi pronti, o del detergente per i piatti senza riuscire a trovarlo? Sembra che i supermercati lo facciano apposta a posizionare i prodotti essenziali e di uso quotidiano negli angoli meno intuitivi del negozio. Ma in realtà non è un caso che i prodotti più comuni siano anche quelli più difficili da trovare. Si tratta, invece, di una tecnica ben precisa utilizzata dai supermercati per manipolare psicologicamente i clienti senza che se ne accorgano.

I prodotti essenziali sono nascosti e cambiano posto

I supermercati sperimentano spesso cambiando posto ai prodotti. E questo avviene soprattutto nei supermercati più grandi e soprattutto quando si tratta di prodotti essenziali. Ma perché lo fanno? Semplicissimo: l’obiettivo dei grandi supermercati è spingere il cliente a rimanere il più a lungo possibile all’interno del negozio e a spendere più soldi. Se siamo costretti a girare tutto il supermercato in cerca del sugo per la pasta, è molto probabile che nel frattempo adocchieremo un prodotto che non ci serviva, ma che decidiamo di comprare all’ultimo minuto. E così il supermercato guadagna di più.

Non è un caso se al supermercato i prodotti essenziali cambiano posto, è un trucco che ci fa spendere di più

Ma attenzione, cambiare posto ai prodotti essenziali che tutti devono comprare, e così spingere il cliente a girare a vuoto nel supermercato, non è l’unico trucco psicologico. Un altro stratagemma consiste nel posizionare i prodotti in offerta alle estremità delle corsie. È vero, i prodotti costano meno del solito, ma molti finiscono per farsi allettare dall’offerta anche quando non avevano intenzione di comprare quei prodotti, e li mettono nel carrello. Pensiamo di aver risparmiato, ma in realtà abbiamo appena acquistato un prodotto di cui non avevamo bisogno.

Panetteria, frutta e verdura all’ingresso ci fanno spendere di più

Non è un caso se al supermercato la panetteria e i prodotti da forno sono posizionati vicino all’ingresso. Il profumo del pane appena sfornato, infatti, è lì apposta per farci venire l’acquolina in bocca. È risaputo che quando siamo affamati spendiamo di più. Inoltre, i prodotti freschi e colorati, quali frutta e verdura, posizionati vicino all’ingresso, hanno un altro compito di manipolazione psicologica: ci mettono di buon umore, ci danno l’impressione di essere entrati in un posto amico e ci fanno sentire meno colpevoli se decidiamo di mettere nel carrello dei cibi meno salutari (e più costosi) mentre facciamo la spesa.

