Cominciano a farsi spazio nei negozi e sulle passerelle le tendenze della prossima primavera. Una moda per certi versi che prosegue quella di quest’inverno e che riprende molti capi cult degli ultimi anni. Tra questi, ritorna un capospalla ormai intramontabile ed estremamente pratico, la giacca di pelle o similpelle. Un capo indossabile già ora durante le giornate più soleggiate e che pian piano prenderà il posto dei caldi cappotti che hanno spopolato in inverno. Quindi, ecco 7 modelli di blazer e giacche da accaparrarsi e avere nell’armadio per essere chic senza rinunciare alla comodità.

Modelli per tutti i gusti

Abbiamo selezionato diversi modelli appartenenti a differenti marchi così da incontrare i gusti della maggior parte delle donne. Tutti i capi non sono in vera pelle ma in similpelle.

I dati riportati fanno riferimento a quanto riportato sui vari siti, senza tenere in considerazione possibili sconti sul prezzo degli stessi:

chiodo similpelle in tinta unita di Terranova, prezzo 49,99 euro. Classico chiodo dalla forma squadrata, con collo revers e tasche sui fianchi con cerniera. Disponibile in 2 colori: nero e rosa. Taglie dalla XS alla XL;

blazer effetto pelle di Bershka, prezzo 39,99 euro. Dal taglio quasi mascolino che termina sulle cosce. Collo revers e finte tasche, si chiude tramite 2 bottoni anteriori. Disponibile in color kaki e rosa. Taglie dalla XS alla L;

giacca effetto pelle girocollo di Calliope, prezzo 39,99 euro. A collo tondo e aderente, con bottoni frontali a pressione. Di colore nero. Taglie dalla S alla XL.

Ecco 7 modelli di blazer e giacche in similpelle versatili e alla moda da acquistare spendendo meno di 50 euro

Altre opzioni:

giubbotto biker effetto pelle di Zara, prezzo 39,95 euro. In tinta nera, dotato di collo revers e tasche anteriori con cerniera. Ulteriori dettagli i passanti sulle spalle e la cintura con fibbia. Taglie dalla XS alla XXL;

giacca in similpelle di Jennyfer, prezzo 37,99 euro. Modello blazer con 2 tasche e chiusura con bottoni. La sua lunghezza supera di poco i fianchi. Disponibile in nero e marrone. Taglie dalla XS alla L;

giacca in similpelle di Pimkie, prezzo 29,99 euro. Giacca lunga marrone con tasche sul petto. Chiusura con bottoni di tono su tono. Cintura del medesimo materiale della giacca e da annodare in vita. Taglie dalla XS alla XL;

giubbotto biker di Pullandbear, prezzo 29,99 euro. Colletto revers e tasche anteriori. Chiusura con cerniera laterale. Presente cintura con fibbia metallica. Disponibile in 3 colori: nero, rosso, verde bottiglia. Taglie dalla XS alla XL.

Quindi, giacche e blazer di tendenza e sfruttabili, che ben si prestano ai gusti di ciascuna e alle differenti fisicità, nonché con prezzi alquanto abbordabili.

Lettura consigliata

Ecco 7 matite per gli occhi incredibilmente convenienti con prezzi tra 2 e 12 euro