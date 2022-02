L’Italia è una nazione talmente ricca di bellezza che a volte anche chi è nato nel Bel Paese non può che rimanere stupito. Infatti, oltre alle meravigliose città d’arte e ai borghi che costellano lo Stivale ci sono tantissimi posti che sembrano quasi incantati. Oggi parliamo di uno di questi. Sarà infatti impossibile non rimanere a bocca aperta davanti alla Grande Muraglia italiana che si trova in Piemonte ed è facilmente visitabile partendo da Torino. Vediamo insieme qual è la sua storia.

Un itinerario nella parte alta del Piemonte

Quando si pensa al Piemonte la mente vola a Torino, ai suoi musei e agli sterminati parchi. Si sposta poi nelle Langhe, famose per il foliage, per gli itinerari nei vigneti e per le degustazioni nelle cantine. Sono poi note anche molte piste di sci come ad esempio Bardonecchia e Sestriere. Questi luoghi però nascondono molto di più rispetto a ciò che danno a vedere. Infatti, in questi paesaggi montani è possibile non solo fare sport, ma anche trovare delle piccole perle dove concedersi del relax. Prendiamo come esempio il laghetto di Laux e Usseaux. Quest’ultimo comune è inserito nel circuito dei borghi più belli di Italia e detiene la bandiera arancione del Touring Club.

Rimarremo tutti a bocca aperta davanti alla Grande Muraglia italiana ricca di storia e incastonata nei colli innevati

A pochi chilometri da questi luoghi magici ne troviamo un altro altrettanto magnifico. Stiamo parlando della Grande Muraglia piemontese, ovvero il Forte di Fenestrelle. Questa fortezza venne costruita nel XVIII secolo per proteggere il confine franco-piemontese e i suoi lavori furono portati avanti per circa 120 anni. La struttura venne usata fino al terminare della Seconda Guerra Mondiale, ma non fu oggetto di particolari eventi storici di grande rilievo. A stupire però sono sicuramente le sue dimensioni mastodontiche. In complessivo occupa un totale di 1.350.000 metri quadrati su un dislivello di circa 653 metri e vanta ben 4.000 scalini.

Detiene poi un record non da poco. È la quinta cinta muraria fortificata antica più sviluppata al Mondo. Per questo rimarremo tutti a bocca aperta di fronte a questa enorme fortificazione. Al primo posto c’è ovviamente la Muraglia cinese, seguita poi dalle mura di Genova, di Nicosia e di Lucca. Per percorrerla tutta è necessario più o meno un giorno intero di cammino, ma ci sono anche dei sentieri meno impegnativi da intraprendere solo in una manciata di ore.

