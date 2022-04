Preparare una torta alta e soffice richiede tanta maestria e buona volontà, oltre che usare la ricetta giusta. Spesso, però, anche quando il risultato sembra impeccabile, giunge qualcosa a rovinare tutto. Si tratta di piccoli intoppi e inconvenienti che possono rendere vano tutto il lavoro di ore e ore di tempo impiegate nella preparazione.

Uno di questi casi è quando il dolce resta attaccato alla teglia da forno e viene danneggiato nel tentativo inutile di staccarlo. Non pensiamo solo a torte, ma anche a crostate, biscotti, pasta choux, pasta frolla, pasta sfoglia e via dicendo. Burro, olio o farina non sono gli unici rimedi.

Mai sottovalutare l’importanza di alcuni fattori

Sembra scontato, ma anche l’anti-aderenza della teglia e la cottura del dolce sono 2 aspetti che è impossibile trascurare. Un primo consiglio è, infatti, verificare che la teglia sia ancora perfettamente integra e non abbia perso la sua naturale caratteristica antiaderente.

Rispettare la cottura indicata sulla ricetta per la preparazione del dolce è un’altra premessa doverosa. Un dolce poco cotto tenderà a essere più umido e molliccio e a rimanere attaccato sul fondo con una maggiore probabilità.

Adesso niente più dolci attaccati alle teglie da forno con questi geniali trucchetti che bisogna assolutamente conoscere

Una prima soluzione efficace sembrerebbe lo spray per ungere la teglia. Si tratta di una soluzione burrosa da vaporizzare comodamente sulla teglia, al posto di spalmare il burro con le mani. Questo spray sembrerebbe facile da applicare, ungerebbe bene la teglia o lo stampo e andrebbe bene anche per impasti come torte salate o pizza. Insomma, si tratterebbe di un valido sostituto al burro e alla carta forno.

Per garantirsi niente più dolci attaccati alle teglie da forno può servire anche la preferenza di stampi in silicone. Non servirà neppure imburrare o infarinare lo stampo se il materiale è di questo tipo. Il consiglio è, tuttavia, sempre di attendere che il dolce si sia raffreddato.

Qualche altra soluzione possibile

La carta forno bagnata o il burro e la farina sono 2 soluzioni che non hanno bisogno di troppe presentazioni. In quest’ultimo caso, però, meglio ricordare di eliminare la farina in eccesso.

Poi pirottini o le teglie in alluminio, facili da rompere per non dover sformare il dolce ribaltandolo.

Si può preparare uno staccante fai da te mescolando farina di riso e burro morbido con un mixer e aggiungendo dell’olio di semi a filo. Bisognerà ottenere un composto denso e omogeneo.

