Il foulard è un accessorio senza tempo in grado di impreziosire il look delle donne di ogni età. Le più grandi star del passato lo indossavano con fierezza e ne hanno fatto uno dei loro tratti distintivi. La fama acquisita col tempo lo ha portato fino ai giorni nostri in tanti colori e stili diversi.

Anche se lo vediamo sfoggiare principalmente in primavera o estate, ciò non significa che il foulard non sia adatto anche per l’inverno. Con un po’ di fantasia potremmo portarlo in strada in compagnia dei nostri capispalla preferiti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

In particolare, vedremo come indossare il foulard su cappotti invernali e caldi blazer per sentirsi chic e alla moda a 20 come a 50 anni.

Al collo per un look originale e sempre raffinato

Sebbene siamo più abituati ad avvolgere il collo con morbide sciarpe, anche un elegante foulard può fare al caso nostro. I modelli in seta sanno proteggere la nostra gola con delicatezza, donandoci allo stesso tempo fascino e stile.

Da abbinare al cappotto consigliamo un foulard largo, per dare più volume alla nostra figura. Proviamo eseguendo un classico nodo attorno al collo, lasciando penzolare liberamente le estremità. Questo è certamente il modo più semplice per metterlo.

In alternativa, potremmo farlo girare più volte attorno al collo, prima di fare il solito nodo. Così sarà più stretto e ci riparerà maggiormente la gola. Abbiniamolo a un blazer doppiopetto per essere ancora più trendy.

Infine, potremmo optare per un look western. Pieghiamo in diagonale il foulard per ottenere un triangolo. Quindi, lo ripieghiamo parzialmente dal lato lungo e lo appoggiamo sul collo facendo un bel nodo sul retro.

Come indossare il foulard su cappotti e blazer per sentirsi chic e alla moda a 20 come a 50 anni

Possiamo anche decidere di indossare il nostro foulard in testa o tra i capelli. Leghiamolo alla coda di cavallo lasciando le estremità cadenti per un look alternativo ma di grande effetto.

Invidiabile anche lo stile romantico: dopo una piega a banda sistemiamo il foulard a mo’ di fascia sui capelli legando i lembi dietro la nuca. Infine, se proprio non vogliamo strafare, possiamo anche lasciarlo cadere liberamente sulle spalle sopra al nostro cappotto preferito.

Approfondimento

Pensiamo sia di antiquata e per over 60 ma torna di moda e sta benissimo anche alle più giovani.