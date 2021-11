La moda si muove ormai alla velocità della luce. Non facciamo in tempo a seguire la tendenza del momento che siamo già sorpassate. Fast fashion ma anche brand più famosi non aspettano le solite 4 stagioni per presentare le collezioni. Ormai praticamente ogni giorno ci troviamo con nuovi capi da comprare.

In questo Mondo che si muove alla velocità della luce, oggi scopriamo il trucco per stargli dietro. Non serve spendere tanti soldi in cose che metteremo una o due volte. Meglio investire in capi davvero indispensabili che possiamo indossare per anni e anni.

Ecco 5 capi indispensabili per essere sempre alla moda sia a 20 che a 50 anni

Abbiamo già parlato di 3 strepitosi abbinamenti che stanno spopolando per essere alla moda anche dopo i 50 anni. Oggi vedremo quali capi e accessori senza tempo bisognerebbe sempre avere nell’armadio per essere sempre di tendenza. Ci sono alcune chicche che sono davvero intramontabili e che possiamo tranquillamente riutilizzare negli anni.

Come non partire con il cappotto di montone, rigorosamente sintetico. Nelle sue varianti con peluche interno e tessuto di lana. Questo capo non passa mai di moda, comodo e pratico, tiene davvero al caldo anche con temperature gelide. Un investimento da fare per un modello di buona qualità.

Passiamo agli intramontabili mocassini da donna, un dettaglio chic senza sforzo. Averne un paio nell’armadio non solo ci rende sempre eleganti, ma ci risolve anche tanti problemi. Il mocassino sta bene davvero sotto tutto, pantaloni sartoriali come sotto i jeans. Meglio nero perché si abbina molto più facilmente.

Camicia con ruche e balze, meglio se di seta o comunque sottile. Questo genere di camicia un po’ vedo non vedo si abbina benissimo. Sotto un blazer e dei jeans, oppure una gonna più elegante e chic. Colori neutri e chiari come bianco, azzurro e sabbia sono i must have.

Pantaloncini vita media e gamba un po’ a campana. È vero che il trend del momento è focalizzato su modelli più a palloncino. Ma se vogliamo un capo sempre attuale e indossabile sempre puntiamo sul modello classico. Niente ciclista o in ecopelle, belli sicuramente ma tra pochi mesi saranno già rimpiazzati.

L’accessorio che non può mancare

Per concludere una borsa griffata di discreto valore. Non c’è bisogno di pensare a brand come Chanel, Louis Vuitton o Hermes. La maggior parte delle persone non si può permettere di investire tutti quei soldi in una borsa. Scegliamo una borsa di buona fattura, magari in pelle lavorata a mano o comunque di un brand che non perde valore. Sotto i 500 euro si possono trovare buone borse, magari investiamo nel vintage, con la stessa cifra si possono trovare cose interessanti.

Insomma, ecco 5 capi indispensabili per essere sempre alla moda sia a 20 che a 50 anni. Questa mini guida è davvero utile a qualsiasi età e può risolverci diversi problemi. Avendo questi capi base possiamo mescolarli a nostro piacimento e abbinarli ai look più diversi.

