In questa sede ProiezionidiBorsa illustrerà com’è possibile garantirsi tanti soldi in tasca semplicemente facendo ogni giorno la scelta giusta. Il riferimento è al supermercato, in un certo senso “luogo di pellegrinaggio” per la spesa quotidiana alimentare (e non) per milioni di cittadini.

Dunque: dove conviene fare la spesa al supermercato e risparmiare anche più di 1.000 euro all’anno?

I dati ISTAT

Partiamo anzitutto dai dati ufficiali ISTAT (qui il comunicato). La stima congiunturale per il mese di gennaio 2021 per le vendite al dettaglio parlano di un –3% in valore e di un –3,9% in volume rispetto al mese precedente.

Scendendo nel dettaglio del dato macro, si scopre che le vendite dei beni alimentari sono andate bene, e precisamente +0,1% in valore e +0,3% in volume. Di contro è andata male la domanda dei beni non alimentari: i numeri attestano un –5,8% della domanda in valore e –7,2% in termini di volumi.

Tuttavia, sempre restando sui dati relativi alla spesa alimentare si scorge nitido un altro boom, per certi versi insolito. Ossia il +14,1% di vendite fatte registrare dai discount alimentari a gennaio 2021 rispetto allo stesso mese del 2020. Detta diversamente, la fetta di italiani che scelgono questi punti vendita è aumentata considerevolmente in soli 12 mesi.

Ci chiediamo come risparmiare anche più di 1.000 euro annui sulla spesa

Aldilà delle dinamiche quantitative, è interessante capire il perché. Di certo non è una questione di prossimità geografica: non si spiegherebbe, infatti, il trend esplosivo del commercio elettronico. Le ragioni sono quindi da ricondurre al connubio crisi economica e necessità di risparmiare.

Pertanto anche con riferimento al supermercato giusto, non è azzardato parlare di una forma di investimento. Ora, la spesa media annua di una famiglia italiana è pari a 6.570 euro (fonte: ISTAT). Ma secondo studi fatti da Altroconsumo, la concorrenza presente tra i punti vendita consente di cumulare grossi risparmi annui.

Solo considerando la differenza tra il supermercato più caro e quello più economico siti in una stessa città, si sfora tranquillamente anche il migliaio d’euro. È il caso, ad esempio, di Cuneo e Brescia (circa 1.500 euro) o Milano (addirittura 1.769 euro).

Scopriamo dove conviene fare la spesa al supermercato e risparmiare anche più di 1.000 euro

Se quelli su esposti sono i casi limite, anche altrove è dato di risparmiare. Vediamo dove, grazie all’indagine Altroconsumo sui supermercati meno cari d’Italia nel 2020 (e presenti in almeno 5 Regioni italiane). Il riferimento è alla “spesa completa”, ossia tanto ai beni alimenti quanto i casalinghi e i cibi per animali domestici (e sia prodotti di marca che a marchio commerciale). Questi i primi 10:

a) Iperfamila; b) Esselunga; c) Esselunga Superstore; d) Famila; e) Famila Superstore; f) Bennet; g) Conad Ipermercato; h) Conad Superstore; i) Ipercoop; l) Carrefour.

Dove fare la spesa e risparmiare tanti euro?

Quanto invece al capitolo dei discount, questi quelli risultati più convenienti nel 2020:

a) Aldi; b) Eurospin; c) MD; d) Penny Market; e) D-Più Discount; f) Lidl; g) Todis.

Ecco dunque illustrato i supermercati più convenienti che permetteranno di risparmiare 1.000 euro nel corso di un anno. Infine, nell’articolo di cui qui il link illustriamo il trucco su come fare la spesa al supermercato con pochissimi euro e risparmiando anche i 65%.