Dopo il fisiologico ritracciamento seguito al raggiungimento di nuovi massimi storico in area 3,6 euro, le azioni Piaggio potrebbero essere sul punto di ripartire al rialzo.

La discesa, infatti, ha raggiunto il suo I obiettivo di prezzo in area 3,158 euro e su questo supporto è iniziata una lotta senza esclusione di colpi tra rialzisti e ribassisti. Come si vede dal grafico, infatti, sono ormai quattro settimane, senza contare quelle precedenti, che le quotazioni stanno spingendo sul supporto senza riuscire nell’impresa di forzare al ribasso. Questa incapacità è chiaramente visibile anche dall’andamento dello Swing Indicator che continua a mantenersi in posizione neutrale.

Un primo indizio sul futuro del titolo Piaggio si avrebbe con un segnale di acquisto/vendita del BottomHunter e/o dello Swing Indicator.

Qualora si accelerasse al ribasso il prossimo obiettivo delle quotazioni si trova in area 2,698 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione ribassista, invece, si trova in area 2,236 euro.

Al rialzo un fortissimo segnale rialzista si avrebbe nel caso di una chiusura settimanale superiore ai massimi storici.

Che il rialzo di lungo periodo sia la strada più probabile si evince anche dalla eccezionale semestrale relative ai primi sei mesi del 2021.

I punti salienti sono riportati qui di seguito come estratti dal comunicato stampa societario.

Semestrale 2021

Ricavi consolidati 901,7 milioni di euro. Trattasi del dato più alto registrato nel periodo dal 2007, in crescita del 50,3% (+54,3 % a cambi costanti) (600,1 €/mln nel primo semestre 2020), e del 10,4% rispetto al primo semestre 2019

Margine lordo industriale 261,9 milioni di euro in crescita del 52,6% (+53 % a cambi costanti) (171,7 €/mln nel primo semestre 2020) 29,1% in rapporto al fatturato (28,6% nel primo semestre 2020)

Ebitda 144,6 milioni di euro, +74% (83,1 €/mln al 30.06.2020); Ebitda margin 16% (13,8% nel primo semestre 2020)

Risultato operativo (Ebit) 80,4 milioni di euro (24,7 €/mln al 30.06.2020); Ebit margin 8,9% (4,1% al 30.06.2020)

Risultato ante imposte positivo per 70,2 milioni di euro (15,1 €/mln al 30.06.2020)

Utile netto 43,5 milioni di euro (9,1 €/mln al nel primo semestre 2020)

Posizione finanziaria netta pari a -401,9 €/mln, in miglioramento di 126,7 €/mln rispetto a-528,5 €/mln al 30.06.2020 e di 21,8 €/mln rispetto a -423,6 €/mln al 31.12.2020

Venduti nel mondo 287.100 veicoli, in crescita del 36,5% (210.300 al 30.06.2020)

Investimenti per 69,1 milioni di euro in aumento del 30,7% (52,8 €/mln al 30.06.2020)

Deliberato acconto sul dividendo ordinario 2021 di 8,5 centesimi di euro per azione (acconto sul dividendo ordinario dell’esercizio 2020 pari a 3,7 centesimi di euro)

Anche gli analisti che coprono il titolo sono molto positivi con un consenso medio accumulare e un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di circa il 20%.

Le azioni Piaggio potrebbero essere sul punto di ripartire al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Piaggio (MIL:PIA) ha chiuso la seduta del 9 settembre a quota 3,1 euro in rialzo del 1,84% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

