Investire in Borsa può portare a perdere i soldi impiegati nell’operazione. Ma c’è un sistema che permette di ridurre a zero il passivo anche in caso di perdita totale del capitale impiegato. In questo articolo gli Esperti di ProiezionidiBorsa sveleranno come investire senza rischi sui mercati azionari. Per annullare le perdite in Borsa questa è la geniale strategia conosciuta da pochissimi, un metodo che tutti possono applicare da subito.

Non esiste investimento sicuro in Borsa. Nell’investimento il rischio è commisurato al rendimento. Più il rendimento è alto, maggiore è il rischio di perdita. Ecco perché i titoli di Stato hanno un rendimento minore rispetto ad un’obbligazione emessa da una società privata. Per valutare il rischio di un investimento ci sono degli elementi da prendere in considerazione. Questo è il dato determinante a cui fare attenzione quando si compra un bond.

Le azioni sono molto più rischiose, ma si può annullare il rischio di perdite con una semplice strategia. Una buona cosa è seguire sempre le regole del money management, ovvero evitare di investire soldi che non possiamo permetterci di perdere. Ma con questa strategia anche in caso di perdita di tutti i soldi investiti nelle azioni, alla scadenza dell’operazione avremo il capitale di partenza.

Supponiamo, per semplicità, che un risparmiatore abbia un capitale di 100.000 euro e voglia investire in azioni. Per applicare questa strategia, la prima cosa da fare è individuare un bond che abbia un prezzo sotto la pari. Potrebbe essere un CTZ o un’obbligazione di una società privata. Per esempio, l’obbligazione Comit che scade nel 2028 (Isin: IT0001200390) è uno zero coupon, ovvero senza cedola. Il guadagno si ha solamente sulla differenza di prezzo, in conto capitale. Oggi si può acquistare a quasi 95 centesimi e a scadenza, nel 2028, verranno restituiti 100 centesimi. Significa che oggi si possono acquistare delle obbligazioni Comit per 95.000 euro e nel 2028, a scadenza, si incasseranno 100.000 euro.

Quindi a meno di situazioni estreme ed imprevedibili, sappiamo che il risparmiatore che investe adesso 95.000 euro nell’obbligazione, a scadenza avrà 100.000 euro. Una volta investiti i 95.000 euro, rimangono a disposizione 5.000 euro. Questi soldi possono essere impiegati per investimenti in Borsa. Male che vada il risparmiatore potrà azzerare il capitale, ovvero, nella peggiore delle ipotesi, potrà perdere tutti i 5.000 euro. A quel punto cesseranno gli investimenti in azioni, ma l’investitore sfortunato ritornerà in possesso dei suoi 100.000 euro alla scadenza del bond. Dopo 7 anni non avrà guadagnato nulla, ma avrà preservato interamente il suo capitale.

Questa strategia funziona anche per capitali più ridotti. Naturalmente, più il capitale è piccolo minore sarà l’importo da dedicare all’investimento in azioni.

