Oggi la Redazione di ProiezionidiBorsa illustrerà una strategia che richiede pratica, pazienza e dedizione. Questa pratica ci farà risparmiare tantissimi soldi sulla spesa per prodotti alimentari, detersivi, i prodotti per la cura e la bellezza del corpo.

Entriamo dunque nel vivo del discorso: ecco il trucco per fare la spesa al supermercato con pochissimi euro risparmiando anche il 65% sui prezzi iniziali.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

1 step: la raccolta dei coupon

La raccolta di questi buoni spesa è liberamente accessibile dai siti che li propongono. Sarà sufficiente scaricare e stampare dai siti che raccolgono e propongono i coupon multimarca. Si tratta di tagliandi resi disponibili ed emessi da diverse aziende.

In merito ai siti da cui reperirli, citiamo: offerteincorso.it; buonpertutti.corriere.it; codicesconto.com; buonisconto.it; scontomaggio.com.

Esistono poi i siti specifici delle aziende produttrici che, in particolari sezioni, propongono i buoni spesa relativi solo ad alcuni dei propri prodotti. Infine, ci sono anche delle riviste che regalano coupon.

Anche su alcuni siti dei supermercati, sempre dopo la registrazione, è possibile entrare nell’area coupon. Qui si possono selezionare i buoni che interessano e, senza stamparli, verranno caricati direttamente sulla nostra tessera, da esibire al momento della spesa.

2 step: i volantini

Questa strategia è combinabile con la prima e, nell’insieme, tende semplicemente per aumentare il nostro risparmio finale complessivo. In sostanza dobbiamo metterci a spulciare i volantini dei vari supermercati, per capire se esistono delle offerte sui quei prodotti per i quali abbiamo anche dei coupon. Anche i volantini sono online, in siti che li raccolgono un po’ tutti, oppure in quelli dei singoli supermercati.

Facciamo un esempio concreto, per rendere meglio l’idea. Ipotizziamo di avere un coupon con il 50% di sconto sul prezzo di una marca X di shampoo. A questo punto potremmo scoprire, dal volantino, che lo stesso shampoo nel supermercato Y è già di suo in vendita ad un prezzo ribassato, ad esempio del 30%.

Ora, se in partenza lo shampoo costava 5 euro, con l’offerta del solo punto vendita ci verrà a costare 3,50 euro. A quest’ultimo andremo poi ad aggiungere il nostro coupon e arriveremo a pagare 1,75 euro il nostro shampoo. In definitiva, ecco il trucco per fare la spesa al supermercato con pochissimi euro risparmiando anche il 65% sui prezzi iniziali.

Qualche raccomandazione finale

Come sempre, sinceriamoci che il punto vendita accetti i coupon in nostro possesso. Ancora, accertiamoci che, per questi specifici prodotti, il punto vendita accetti la combinazione “sconto+coupon”, ossia quest’ultimo in aggiunta all’offerta prevista dal volantino. In altre parole assicuriamoci, prima ancora di arrivare alla cassa con la spesa, che il supermercato in questione accetti di applicare il buono sconto da coupon su un suo prodotto che è già in offerta.

Semplicemente formidabile: ecco il trucco per fare la spesa al supermercato con pochissimi euro risparmiando anche il 65%.