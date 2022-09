Il caro prezzi sta raggiungendo livelli davvero insopportabili. Tant’è che risulta sempre più difficile riuscire a fare la spesa, portando a casa i prodotti sufficienti. I prezzi sono aumentati troppo, anche sui beni essenziali, di uso quotidiano. A fronte di ciò, è intervenuta un’indagine sui supermercati più economici e convenienti in Italia, che potrà aiutarci nell’ardua impresa. Si consideri che, ad agosto, si è registrato un nuovo aumento sui prezzi, dello 0,8% rispetto a luglio. Ebbene, l’indagine ha individuato circa 1.171 punti vendita di 67 città italiane, dove poter fare una spesa più economica. Sulla scorta delle giuste scelte, infatti, si potrebbe arrivare a risparmiare fino a 3.350 euro annui.

Le città d’Italia dove fare la spesa spendendo meno

Stranamente, dall’indagine è emerso che i prezzi sono aumentati di più nella grande distribuzione, cioè proprio nei discount. Strano a sapersi. Per quanto riguarda, invece, le città dove si può risparmiare di più, abbiamo anzitutto Parma. Qui, i prezzi migliori vengono praticati dall’Esselunga Superstore. Altre città favorite dall’indagine, sono: Bologna, Venezia, Ravenna e Vicenza. Il Centro-Sud, invece, è la parte di Italia dove fare la spesa è più oneroso sia presso i supermercati che presso gli ipermercati. Vediamo, adesso, quali sono i supermercati più economici di Italia, secondo una classifica relativa al 2022.

Naturalmente, ci sono delle differenze a seconda che si sia abituati a spendere nei discount oppure nei supermercati. Quindi, nella comparazione, valgono classifiche diverse in base al tipo di prodotti acquistati: economici o di marca. Per una spesa mista, invece, i brand più indicati sono: Famila Superstore e Dok. Per i discount, invece, il supermercato dove è più conveniente spendere è l’Eurospin.

I supermercati più economici di Italia dove risparmiare sul carrello della spesa

Per chi, invece, non rinuncia ai prodotti di marca, abbiamo: l’Esselunga, seguita da Esselunga Superstore e Famila e Spazio Conad. Inoltre, nello specifico, si ha che ogni città ha il suo supermercato più economico. Si pensi a: Mercato Extra ad Alessandria, Oasi ad Ancora ed Ascoli, Carrefour ad Aosta. Poi, l’Esselunga ad Arezzo, ad Asti, a Bergamo, Genova, La Spezia, Latina, Milano, Lucca, Livorno, Mantova, Pisa, Torino, Como. Spesa più 365 a Bari, oppure Spazio Conad a Bologna, Cuneo, Foggia, Lecce, Pesaro, Rimini, Roma. Poi, ancora Famila a Campobasso, Caserta, Padova, Pavia, Rovigo, Trieste, Varese e Venezia. Ancora tra i più economici, ci sono il Maxi Sidis a Salerno, il Conad a Reggio Calabria ecc.

