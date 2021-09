Durante il fine settimana, lontani dal lavoro e dagli impegni infrasettimanali, l’ideale è spostarsi in qualche altro paese per cambiare aria.

In Italia abbiamo davvero l’imbarazzo della scelta. Da Nord a Sud, sono tantissimi i paesi e le città che si possono visitare in un paio di giorni per rilassarsi.

In questo articolo, ne scopriremo alcuni considerati fra i più belli d’Italia.

Infatti, ecco 4 borghi fra i più belli d’Italia dove trascorrere alla grande quest’ultimo weekend di settembre

Iniziamo questo tour risalendo lo stivale e partendo dalla Calabria, regione ricca di paesaggi mozzafiato e paesi molto particolari. Tra questi, spicca Chianalea che è il borgo più antico del comune di Scilla.

Questo piccolo centro, costituito da case a strapiombo sul mare, proprio per questa particolarità, viene anche detto la “piccola Venezia del Sud”.

Meta turistica per eccellenza dell’estate calabrese, è anche molto bella da visitare in autunno.

Inoltre, questo borgo è apprezzato anche a livello internazionale, tanto da aver ricevuto un riconoscimento anche dalla CNN. La famosa emittente televisiva statunitense ha infatti inserito Chianalea fra i 20 paesi più belli d’Italia.

Spostiamoci ora verso il centro della penisola ed arriviamo in Umbria, più precisamente in provincia di Perugia. Qui, sulla riva occidentale del lago Trasimeno, sorge uno dei borghi più belli d’Italia, di appena 14.737 abitanti, ossia Castiglione del Lago. Il centro di questa cittadina si trova su un’insenatura calcarea, che doveva essere la quarta isola del lago.

Tuttavia, a seguito di vari cambiamenti dal punto di vista idrogeologico, il territorio ha assunto l’attuale conformazione. In questo borgo affacciato sul lago, è possibile visitare varie strutture architettoniche, molto importanti a livello storico e culturale.

Tra queste, citiamo la Rocca del Leone, una maestosa fortezza pentagonale fatta erigere da Federico II di Svevia, intorno al 1200. E la Chiesa di Santa Maria Maddalena, posta nel corso principale del centro storico, e considerata il luogo di culto più importante dalla città.

Arriviamo al Nord Italia

Concludiamo questa gita virtuale, con altri due borghi situati al Nord, che hanno ricevuto il titolo di “borgo più bello d’Italia”. Arriviamo così in Liguria, precisamente a Framura, situato sulla costa orientale. Questo borgo affacciato sul mare, è davvero perfetto per una scampagnata settembrina, soprattutto per gli amanti dell’avventura e della natura.

Infine, a circa 3 ore e mezza di distanza con l’auto, troviamo il fantastico borgo di Orta San Giulio.

Questo paesino sul Lago di Orta, è un vero angolo di paradiso, dove è possibile assistere, anche questo weekend, a diversi eventi culturali. Quindi, ecco 4 borghi fra i più belli d’Italia dove trascorrere alla grande quest’ultimo weekend di settembre.