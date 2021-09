Insieme a giugno, settembre è uno dei mesi ideali per trascorrere le vacanze in totale tranquillità. Infatti, la minore affluenza di turisti e le temperature più miti, sono dei vantaggi non da poco quando si pianificano le vacanze.

Per lunghe vacanze settembrine, l’ideale è visitare questa magica terra.

C’è chi, però, potrebbe avere delle difficoltà legate al lavoro, o ai figli, con l’imminente inizio dell’anno scolastico. Per questo motivo, esistono delle mete vicino casa, da raggiungere comodamente in macchina, dove trascorre un dolce weekend.

In questo articolo, parleremo di questa cittadina che è uno dei borghi più belli d’Italia ed è l’ideale per una toccata e fuga a settembre.

Una perla nel lago d’Orta

Oggi parleremo di Orta San Giulio, un piccolo paesino di 1273 abitanti situato a metà della sponda orientale del lago d’Orta. In questo piccolo ma affascinante borgo è impossibile non rimanere estasiati dal centro, completamente pedonalizzato e ricco di strette viuzze. La strada principale, parallela alla riva del lago, conduce verso il Sacro Monte, considerato patrimonio mondiale dell’UNESCO.

Piazza Motta è, invece, un vero e proprio salotto, chiuso su tre lati dai portici. Qui è possibile visitare negozi o sostare nei bar con i tavolini all’aperto. Sul lato nord della piazza, troviamo il Palazzo della Comunità risalente al 1582, dove si esercitava il potere legislativo ed esecutivo.

Proseguendo su via Olina, possiamo trovare Casa Bossi, l’attuale sede del Comune, e la Chiesa di San Rocco. Nel mezzo si ergono moltissime dimore e strutture architettoniche risalenti al XVI-XVII secolo, tutte da vedere.

A 400 metri dalla riva troviamo l’Isola di San Giulio. Da qui è possibile scorgere l’alto campanile della basilica ed il seminario, che occupa gran parte della superficie dell’isola. Sulla riva, a far da cornice, vi sono invece delle bellissime e caratteristiche casette.

Cosa fare a settembre

Quindi, abbiamo scoperto che Orta San Giulio è uno dei borghi più belli d’Italia ed è l’ideale per una toccata e fuga a settembre. Oltre a visitare il centro ed i vicoli, o risalire verso il Sacro Monte, abbiamo visto che si può raggiungere facilmente anche l’isola di San Giulio. Qui, per ogni domenica del mese di settembre, come riporta il sito del comune stesso, è possibile assistere ad alcuni spettacoli musicali. Questi si terranno alle ore 16:30, presso la sala “Eleonora Tallone”, rispettando tutte le normative anti-Covid. Sarà quindi necessario prenotare obbligatoriamente e presentare il Green Pass all’ingresso.