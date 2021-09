Seguire una dieta non è facile. Mantenere la giusta motivazione, non cedere agli sgarri, essere costante sono solo alcuni degli ostacoli che si presentano quando decidiamo di seguire un regime alimentare specifico. Molto spesso la difficoltà risiede anche nel tipo di dieta che si segue e nello stile di vita che conduciamo. Se passiamo molto tempo fuori casa è normale che le tentazioni siano dietro l’angolo, soprattutto quando si mangia fuori casa. E allora ecco i consigli da seguire per non rinunciare ad un’alimentazione sana anche fuori casa.

Non di rado esiste questa convinzione che il pasto fuori casa sia sinonimo di un’alimentazione scorretta. Fortunatamente non è così. Mangiare fuori casa non significa necessariamente rinunciare ad un’alimentazione sana e bilanciata. Con le giuste accortezze si riesce a mangiare bene anche fuori casa e con risultati più che positivi. È importantissimo comunque rivolgersi sempre ad un nutrizionista o ad un dietologo prima di iniziare qualunque percorso alimentare. Solo un biologo o un medico potranno capire qual è il regime alimentare che è meglio seguire, diverso da persona a persona.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

I consigli da seguire per non rinunciare ad un’alimentazione sana anche fuori casa

Il pranzo è uno dei pasti più importanti della giornata, e come tale deve essere pensato. Mangiare uno snack veloce o un tramezzino non è la scelta ideale per un pranzo fuori casa che ha il compito di darci le energie per tutto il resto della giornata.

Il pranzo deve essere un momento di pausa in cui possiamo sederci e goderci il nostro pasto, senza distrazioni e senza troppa fretta. Molto spesso questo risulta difficile a causa dei ritmi lavorativi frenetici che molti di noi hanno. Un buon modo per iniziare a goderci il nostro pasto è quello di non farlo davanti ad un computer o ad un dispositivo tecnologico. Impariamo magari a gustarci il pasto da solo, senza distrazioni, o in compagnia di un amico o collega di lavoro. Un altro consiglio per un’alimentazione fuori casa corretta è quello di assaggiare il piatto prima di aggiungere il sale. In questo modo riusciremo a limitarne il consumo.

Se andiamo a pranzo in un locale e scegliamo di mangiare un’insalata convinti che questo ci permetta di seguire la dieta è meglio fare attenzione ad un elemento. Dobbiamo ricordarci di aggiungere al nostro piatto anche una fonte di carboidrati complessi. Altrimenti rischiamo di non rimanere soddisfatti e di arrivare al seguente pasto con una fame da lupi.

Vino, acqua o altre bibite?

Per quanto riguarda l’idratazione è sempre bene prediligere l’acqua rispetto a qualunque altra bevanda. Mantenere una corretta idratazione è fondamentale per evitare problemi come ritenzione idrica e disidratazione. Inoltre, gli alcolici e le bibite in generale sono molto calorici, perciò è sempre bene limitarne il consumo.

Infine, ricordiamo sempre che una soluzione per mangiare esattamente ciò che vogliamo anche quando siamo fuori casa c’è, ed è la lunch box (o più comunemente conosciuta come schiscetta). Portarsi il pranzo da casa e magari goderselo seduti in un parco, in mezzo alla natura. Una soluzione ideale non solo per mantenerci in forma, ma anche per risparmiare economicamente.

Approfondimento

Ecco svelata la parte del corpo spesso responsabile del grasso in eccesso