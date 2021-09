Quando arriva il momento di fare merenda spesso presi dalla fame, mangiamo ciò che abbiamo a portata di mano. E non sempre troviamo la cosa più salutare e benefica per il nostro organismo. Diventa quindi indispensabile non farsi trovare impreparati e giocare d’anticipo, preparando per noi e la nostra famiglia degli snack semplicissimi da fare e conservare. Le idee sono davvero numerose e possiamo utilizzare frutta e verdura come base salutare. Oggi vediamo un’idea geniale e veloce per una merenda salutare apprezzata anche dai bambini a base di cavolo nero.

Perché il cavolo è prezioso per il nostro benessere

Il cavolo è una verdura a basso contenuto calorico e molto ricca di sostanze nutritive fondamentali per il nostro corpo. È ricco di vitamina A, vitamina C, vitamina K e di importanti minerali come potassio, fosforo, ferro, calcio, zolfo. Contiene vitamina K e potassio che favoriscono la salute cardiovascolare, carotenoidi (alfa e beta carotene) che aiutano a proteggere la vista e la pelle dall’insorgenza dei tumori grazie alle molecole antiossidanti. Nel cavolo troviamo anche la vitamina B che aiuta il nostro metabolismo. Contiene anche calcio, fluoro, magnesio e ferro, importante per la produzione di globuli rossi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Nella famiglia dei cavoli troviamo il cavolo riccio, il cavolo cappuccio, il cavolo nero e rosso, la verza, il broccolo e il cavolfiore.

Ecco un’idea geniale e veloce per una merenda salutare apprezzata anche dai bambini

Con questa velocissima ricetta possiamo realizzare uno snack leggero e pieno di nutrienti buoni per la nostra salute e quella dei nostri figli. Stiamo parlando delle chips di cavolo nero. All’estero questo snack è già largamente diffuso e si trovano anche al supermercato in bustine preconfezionate, vicino alle patatine e ai popcorn.

La ricetta delle chips

Acquistiamo il cavolo nero. Se vogliamo evitare di pulirlo possiamo acquistarlo già imbustato. Si trova in quasi tutti i supermercati tra le verdure già pronte come erbette, bietoline e spinaci. Le foglie più grandi presentano una costa centrale che possiamo eliminare girando la foglia e sfilandola. In una scodella uniamo olio, sale, pepe e possiamo aggiungere anche semi di zucca o di lino, se ci piacciono. Condiamo il cavolo e disponiamolo su una teglia. Un’alternativa all’utilizzo dei semi potrebbe essere spolverare del pan grattato sulle chips per renderle ancora più croccanti. Cuociamo a questo punto per 10-15 minuti in forno ventilato a 180°.

Approfondimento

Controllare il senso di fame con questo snack economico e salutare più gustoso dei popcorn