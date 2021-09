Settembre è uno dei mesi ideali per scampagnate e gite fuori porta. Il clima mite e la quasi assenza di turisti, permettono di trovare il giusto equilibrio tra relax e divertimento.

In Italia ci sono tantissimi borghi, alcuni piccoli e sconosciuti, che vale la pena visitare anche per qualche giorno.

Ad esempio, possiamo visitare questa perla sul lago di Orta che è l’ideale per una toccata e fuga a settembre. Oppure, scegliere mete che in estate diventano impraticabili a causa del turismo di massa, come il Salento.

Nelle prossime righe, scopriremo invece un bellissimo paesino che bisogna assolutamente vedere.

Infatti, questo borgo sul mare fra i più belli d’Italia è perfetto per una scampagnata settembrina

Il borgo di cui parleremo è Framura, un piccolo comune in Liguria, nella provincia di La Spezia.

Situato sulla costa orientale ligure, conta appena 638 abitanti ed è l’ideale per un soggiorno in totale tranquillità.

Fra i tanti monumenti da vedere, vi sono sia strutture religiose che civili e militari.

Nella frazione di Anzo, è possibile visitare la chiesa della Madonna della Neve. In quella di Ravecca la cappella dei Santi Berardo e Pasquale.

Nella frazione di Castagnola, invece, vi è la chiesa di San Lorenzo, molto antica e nota almeno fin dal tredicesimo secolo. Nella frazione di Setta troviamo una cappella dedicata a San Rocco, in stile neoclassico, tipico della fine del Settecento.

Interessante anche la chiesa di San Martino, nella frazione di Costa, risalente al dodicesimo secolo e ristrutturata nei secoli successivi.

Fra le strutture civili e militari, spiccano l’antico “ospitale” nel centro storico, risalente al 1400 e le due torri militari.

La prima, quella carolingia, è nella frazione di Costa e risale almeno al nono secolo; la seconda di denominazione genovese è del sedicesimo secolo.

Cosa fare a cosa visitare

Quindi, per la quantità di cose da vedere e visitare, questo borgo sul mare fra i più belli d’Italia è perfetto per una scampagnata settembrina.

Tuttavia, ci sono anche altre attività che si possono svolgere all’interno del comune.

Per i più audaci avventurieri ed amanti dello sport, è possibile ad esempio fare trekking sugli antichi sentieri del territorio.

I più suggestivi sono quelli che collegano Castagnola al porticciolo, oppure Castagnola con Sant’Agata, dove si estendono le colline dell’entroterra.

Questi sentieri si possono percorrere anche in mountain bike, così come la suggestiva pista che collega Framura a Bonassola.

Inoltre, grazie all’associazione Framura Turismo, è possibile prenotare visite gratuite per comprendere meglio la storia di questi luoghi.