Organizzare la giornata ed i propri impegni in base a tutto quello che si desidera realizzare non è semplice. Per questo motivo accade spesso che si sacrifichi il tempo da dedicare alla cura del proprio benessere psicofisico per assolvere agli obblighi quotidiani.

Obblighi lavorativi, scadenze e appuntamenti che si susseguono possono diventare talvolta un ostacolo per un allenamento quotidiano. Tuttavia, ponendo dei semplici accorgimenti alle abitudini che caratterizzano la giornata di ciascuno, potrebbe diventare davvero semplice tenersi in forma e in movimento. Allora ecco 3 strategie per allenarsi tutti i giorni che si possono svolgere nella normale routine lavorativa.

Partire dalle piccole e sane abitudini

Chi lavora in ufficio o trascorre per diverse ragioni una vita prevalentemente sedentaria nel tempo manifesta diverse forme di malessere legate a quest’abitudine. Non è un caso che fonti come l’American Heart Association enfatizzino l’importanza di sostituire le abitudini sedentarie con altre che mantengano attivi. Ebbene, in quest’ottica, sono numerosi gli esercizi e le sessioni di allenamento che si possono realizzare anche senza indossare le tenuta ginnica. In un precedente articolo abbiamo illustrato quali sono i 3 esercizi da fare stando seduti per accelerare il metabolismo e dimagrire. Allo stesso modo, chi desidera risvegliare i muscoli nel momento in cui suona la sveglia, potrebbe realizzare una breve sessione d’allenamento in posizione supina. Per movimentare la giornata e stimolare il sistema cardiocircolatorio si potrebbero adottare anche altre semplici ma efficaci soluzioni.

Ecco 3 strategie per allenarsi tutti i giorni anche quando non si ha tempo o voglia

Se l’obiettivo della giornata è fare più movimento e aumentare il numero di passi che in media si compiono come fare? Una soluzione davvero semplice e al contempo eco-friendly sarebbe quella di considerare la possibilità di spostarsi a piedi. Chi deve raggiungere il lavoro potrebbe parcheggiare l’auto in un posto un po’ più distante dalla sede lavorativa di modo da concedersi una bella camminata.

Se l’obiettivo è rassodare glutei e gambe, uno degli allenamenti migliori consiste nel salire le scale anziché prendere l’ascensore. Questo tipo di allenamento non solo rinforza gli arti inferiori, ma migliora l’equilibrio e può rinforzare il sistema cardiocircolatorio.

Se si ha scarsa voglia di compiere anche queste semplici azioni, un aiuto motivazionale potrebbe provenire dagli audio. Ascoltare la musica che più piace o dei podcast motivazionali potrebbe rendere più piacevole il movimento e la camminata. In questa maniera a fine giornata si potrebbe aver percorso centinaia di metri a piedi senza troppa fatica né particolari rinunce.

