I lavoratori che hanno prestato servizio in alcuni specifici settori potrebbero nel tempo aver maturato delle patologie correlate al proprio impiego.

A tal riguardo, esistono specifici trattamenti previdenziali che garantiscono un sussidio economico in favore di tali contribuenti. Uno di essi scade il prossimo 31 marzo 2022 e si rivolge a categorie che attestano determinati requisiti lavorativi e sanitari. Bastano solo 5 anni di contributi per presentare la domanda di pensione speciale per inabilità di origine professionale. Di seguito illustriamo chi sono i diretti beneficiari della misura e come funziona.

I motivi per anticipare l’uscita

I lavoratori che ogni giorno sono esposti a possibili malattie connesse alla professione o all’attività che svolgono sono numerosi. In alcuni casi il rischio diventa ben più elevato al punto da determinare delle tutele connesse all’eventuale danno. In un precedente articolo abbiamo ad esempio spiegato quando si può anticipare la pensione di vecchiaia fino a 11 anni possedendo solo 20 di contributi. Sono diversi i trattamenti previdenziali che garantiscono una tutela economica e assicurativa ai contribuenti che presentano opportuna richiesta.

Ad esempio, laddove si presenti una ridotta capacità lavorativa per problemi al cuore è possibile richiedere una maggiorazione contributiva per 5 anni all’INPS. Tutte queste soluzioni aumentano la possibilità per il lavoratore di collocarsi prima in quiescenza. Un’ulteriore opzione in scadenza nel prossimo mese riguarda la speciale pensione d’inabilità per patologie asbesto-correlate.

Bastano solo 5 anni di contributi per presentare questa domanda di pensione INPS nel 2022 a qualsiasi età

Entro fine marzo 2022 i lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate di origine professionale riconosciute dall’INAIL potranno inoltrare la domanda per la pensione speciale d’inabilità. Si tratta di un beneficio disciplinato dall’articolo 41-bis del D.L. 34/2019 convertito in Legge n. 58/2019.

Questo particolare sussidio consente di accedere al trattamento d’inabilità previdenziale con soli 5 anni di contributi a qualsiasi età. È quanto prevede la Legge n. 222/1984. Il requisito minimo dei 5 anni di contributi prevede che li stessi non siano stati utilizzati per altri trattamenti pensionistici, ad eccezione dell’assegno ordinario d’invalidità.

Gli interessati dovranno dapprima richiedere l’accertamento delle condizioni lavorativo-sanitarie all’INPS e successivamente inoltrare domanda per la prestazione. Considerando come termine ultimo la data del 31 marzo 2022, gli interessati potranno inoltrare la richiesta per via telematica direttamente sul portale INPS.

