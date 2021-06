Fare attività motoria e mantenersi in salute è un imperativo che ormai giunge da più fronti sul piano sanitario e del benessere psico-fisico. Chi ha poco tempo a disposizione per allenarsi e programmare una sessione di workout potrebbe anche svolgere una efficace “ginnastica da ufficio”. Ecco 3 esercizi da fare da seduti per accelerare il metabolismo e dimagrire.

Basta una sedia per allenarsi quando si ha poco tempo

Chi pensa che l’allenamento richieda necessariamente una palestra piena di attrezzi, non sa che esistono diverse soluzioni alternative per mantenersi in forma. Anche stando comodamente seduti su una sedia è possibile eseguire alcuni allenamenti che aiutano il corpo a tenersi in salute e a ridurre la sedentarietà. I 3 esercizi che illustreremo mirano ad allenare ciascuno una zona specifica del corpo. Partendo dalla zona alta, spalle e braccia, seguiamo un breve circuito che termina con l’allenamento delle gambe.

Ecco 3 esercizi da fare da seduti per accelerare il metabolismo e dimagrire

Il primo esercizio che è possibile realizzare da seduti è l’Arm Circles. Da seduti, distendere le braccia e tenerle ben tese all’altezza delle spalle. Effettuare dei movimenti circolari in direzione oraria e poi antioraria come a formare dei piccoli cerchi con le braccia. eseguire il movimento con una certa rapidità e avendo cura di tenere in tensione i muscoli delle braccia. Ripetere tre volte la serie da 20 cerchi per direzione. Questo esercizio serve a rafforzare i muscoli delle braccia e delle spalle. Per risultati ancora più efficaci, mantenere durante l’esecuzione il core contratto di modo da rinforzare gli addominali.

Il secondo esercizio che è possibile eseguire da seduti è lo Straight Leg Circles. In questo caso si tratta di disegnare dei cerchi, come per le braccia, con le gambe. Sollevando entrambe le gambe e puntando le mani sulla sedia, disegnare dei piccoli cerchi prima in una direzione e poi in quella opposta. Grazie a questo esercizio si rinforzeranno le gambe e gli addominali.

Infine, eseguire il Gluteal Squeeze. Da seduti, si dovrà semplicemente contrarre e rilassare i glutei ed i muscoli posteriori delle cosce per almeno tre serie da 15 ripetizioni. Rafforzare i glutei e bicipite femorale serve a prevenire numerosi problemi alla schiena come ad esempio il dolore lombalgico.

Associando un adeguato allenamento ad uno stile di vita e alimentare sano, sicuramente i risultati del proprio impegno non tarderanno ad arrivare.

