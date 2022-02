Chi ama dedicare una parte della propria giornata al movimento e all’attività sportiva spesso ha a cuore la cura degli ambienti nei quali si allena. Una passeggiata nella natura, nelle rigogliose aree verdi che ciascuno può raggiungere distende non solo il corpo ma anche la mente.

Non è un caso che numerosi studi scientifici mostrino la rilevanza che assume l’associazione tra allenamento all’aria aperta e contatto con la natura. Proprio in quest’ottica, c’è chi ha lanciato una vera e propria forma di allenamento che fa bene non solo al corpo ma anche all’ambiente. Con questa variante della camminata basterà poco per rimettersi in forma e divertirsi durante la propria sessione di allenamento quotidiano.

Perché fa bene

La camminata è una forma di allenamento che trova ampio consenso nelle diverse fasce d’età. Si tratta di un esercizio che non prevede costi eccessivi per l’acquisto dell’attrezzatura necessaria e praticabile davvero in qualsiasi posto. Sebbene si presenti come un allenamento semplice, in realtà sono numerosi i benefici che la camminata costante e frequente potrebbe apportare all’organismo. Non è un caso che alcuni studi scientifici abbiano mostrato quali sono gli effetti straordinari che potrebbe avere sull’umore. Camminare, dunque, tiene in forma e spesso fa sentire più allegri. In tale prospettiva, c’è chi ha visto nella camminata la possibilità di prendersi dell’ambiente, lanciando una vera e propria moda che sembra trovare ampio consenso.

Con questa variante della camminata basterà poco per snellire gambe e addome e ottenere quest’altro insospettabile effetto

Ha origini svedesi ma ormai la praticano molti appassionati a diverse latitudini. Si tratta del plogging, ossia della camminata che sfrutta la sessione di allenamento all’aria aperta per raccogliere rifiuti negli spazi verdi. Una vera e propria tendenza eco friendly che potrebbe rientrare tra le formule di educazione allo sviluppo sostenibile secondo alcuni studi.

Il termine fonde una parola svedese che significa “raccogliere” all’inglese jogging, da qui nasce il termine che ha dato nome all’attività, il plogging. Questo tipo di allenamento consente di fissare degli obiettivi di esercizio fisico e allo stesso tempo offre un aiuto visibile all’ambiente. Esso, infatti, consente di allenare le gambe, le articolazioni, le anche ed i muscoli adduttori.

Per praticare plogging tutto quello che occorre è la classica tenuta da jogging, un sacchetto e dei guanti da lavoro per la raccolta dei rifiuti. Quest’attività potrebbe essere molto divertente e diventare un’occasione per stringere nuove amicizie. Non è un caso che in diversi Paesi si siano ormai svolte delle vere e proprie iniziative sportive che includono il plogging. Ecco un’alternativa semplice ed eco friendly per tenersi in forma divertendosi.

Approfondimento

Ecco l’andatura ideale per camminare ogni giorno ed ottenere straordinari risultati che migliorano il fisico e allungano la vita