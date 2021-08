L’allenamento quotidiano è una delle componenti essenziali per assicurarsi una lunga e sana vita. Come suggerisce il Ministero della Salute, l’esercizio fisico o lo sport favoriscono il pieno sviluppo dell’organismo promuovendo uno stile di vita sano ed equilibrato. Quando non si ha tempo o voglia di seguire un allenamento ad alta intensità non è detto che si debba rinunciare ad allenarsi. Esistono, infatti, alcuni esercizi che è possibile eseguire in comoda posizione distesa e a corpo libero. Anche da sdraiati si possono snellire le gambe e avere glutei d’acciaio con 3 esercizi facilissimi che di seguito approfondiamo.

Un esercizio per cominciare in maniera semplice e senza troppa fatica

Per allenare gambe e glutei anche quando si è in vacanza bastano meno di 10 minuti per tonificare e completare un circuito con 3 ripetizioni.

Il primo esercizio ottimo anche per il riscaldamento dei muscoli è la rotazione delle gambe. In posizione supina, sollevare le gambe a formare un angolo di 90° con il busto. Iniziare a ruotare le gambe di modo da formare dei cerchi concentrici e ripetere il movimento per 60 secondi. È importante eseguire bene il movimento mantenendo la schiena ben aderente al suolo sfruttando la contrazione degli addominali. È importante non sollevare la testa tenendola in tensione né flettere le gambe, ma mantenerle sempre ben tese e attive. Finita la sessione, riposare per 10 secondi e passare all’esercizio successivo.

Anche da sdraiati si possono snellire le gambe e avere glutei d’acciaio con 3 esercizi facilissimi

Il secondo esercizio prevede il sollevamento del bacino. Partendo sempre dalla posizione supina piagare le ginocchia e puntare le piante dei piedi al suolo. Da questa posizione iniziare a sollevare il bacino verso l’alto mantenendo le braccia ferme lungo il corpo. Mantenere la postura per alcuni secondi e scendere fino a sfiorare il pavimento. È importante aiutarsi con gli addominali durante il sollevamento di modo da allenare anche questi muscoli. Attenzione a fare in modo che la schiena resti diagonale rispetto al pavimento. Eseguire 20 ripetizioni e passare all’esercizio successivo dopo 10 secondi di riposo.

Infine, incrociare le gambe dalla posizione supina. Sollevare le gambe mantenendole dritte fino a formare un angolo di 90° con il busto. Da questa posizione, con le braccia lungo il corpo, divaricare le gambe e richiuderle fino a fare in modo che le caviglie si sovrappongano tra di loro. Ripetere l’esercizio alternando la sovrapposizione delle caviglie e continuare per un minuto. Questo esercizio è ottimo per tonificare gambe e addominali senza sforzo eccessivo. È possibile ripetere il circuito per tre volte di modo da assicurarsi un efficace allenamento quotidiano. Per accelerare metabolismo e dimagrimento è possibile eseguire anche 3 esercizi da seduti molto facili.

