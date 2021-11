L’annoso problema della cellulite attanaglia tutte le donne sin dai tempi antichi. La pelle a buccia d’arancia è uno dei timori principali da una certa età in poi. Ci sono donne che, alla lunga, se ne fanno una ragione e altre che cercano di combatterla tutti i giorni. Metodi scientifici per la sua totale scomparsa non ne esistono. Si può limitare, controllare, anche conviverci, ma l’importante è non farne un’ossessione.

Di certo fare sport, condurre un determinato stile di vita e stare attente all’alimentazione è fondamentale per cercare di combatterla al meglio. Poi, la perfezione non esiste, neppure per le grandi star del cinema o della televisione. Sicuramente ci sono dei rimedi che possono andare a contrastare meglio di altri. Uno di questi si basa su un’erba dalle grandi proprietà. Stiamo parlando del tarassaco. Molto utilizzato nell’ambito della medicina, può essere una buona base di bevande e tisane diuretiche e depurative.

Adesso andiamo a scoprirne una che, abbinata ad altri ingredienti, ha degli ottimi effetti nel combattere la cellulite. Ecco l’occorrente per prepararla:

400 ml di acqua

un mazzetto di tarassaco

due bustine di the verde

un ananas

un rametto di rosmarino

Come combattere efficacemente la cellulite con una bevanda diuretica depurativa e dimagrante

Andiamo a far bollire l’acqua in un pentolino. Poi, inseriamo le due bustine di the verde, insieme agli aghi di rosmarino. Lasciamo in infusione per circa tre minuti. Poi aggiungiamo le foglie di tarassaco che spezzetteremo con le mani. Mescoliamo con un cucchiaio e lasciamo il preparato in infusione per altri sette minuti. A questo punto ci dedichiamo all’ananas. Ci concentriamo sulla parte del gambo, quella che solitamente viene scartata, perché dura. Per questa bevanda, invece, risulta determinante, perché ricca di fibre e di quegli enzimi che vanno ad agire proprio sulla cellulite. Armiamoci di coltello e iniziamo a sbucciare bene l’ananas. Riduciamo in pezzotti e ne facciamo una centrifuga con un frullatore.

Mescoliamo i due preparati

A questo punto, filtriamo la bevanda a base di the rosmarino e tarassaco e l’andiamo a unire alla centrifuga d’ananas. Mescoliamo bene il tutto con un cucchiaio. Le proprietà di questi ingredienti andranno a creare un vero e proprio drink che possiamo decidere consumare a temperatura ambiente. D’estate, può essere anche un ottimo cocktail con l’aggiunta di un po’ di ghiaccio. Come combattere efficacemente la cellulite con una bevanda diuretica depurativa e dimagrante, che possiamo bere al mattino o a metà pomeriggio. Ricco di proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, aiuterà certamente a combattere uno dei problemi più comuni tra le donne.

