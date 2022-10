Come togliere le erbacce infestanti dal prato in modo naturale

Tra i vegetali ci sono quelli che crescono non solo spontaneamente, ma anche rapidamente fino ad occupare interi appezzamenti di terreno. Si tratta, nello specifico, delle cosiddette erbacce che hanno una funzione importante nelle aree incolte in quanto mantengono compatto il terreno.

Pur tuttavia, le erbacce, nello stesso tempo, sono sgradite sia nell’orto, sia nella cura del proprio prato in giardino. Vediamo allora, senza far mai uso di prodotti chimici, quali sono le soluzioni ed i rimedi naturali per fare in modo di sbarazzarsi, anche con relativa rapidità ed efficacia, di tutte le erbacce.

Come togliere le erbacce infestanti dal terreno senza usare mai delle sostanze chimiche

Nel dettaglio, anche per evitare la crescita della cosiddetta malerba, prevenire è sempre meglio che curare. E nel farlo, nel terreno dove c’è il prato, occorre sempre concimare correttamente. Ovverosia senza eccessi.

Inoltre, le erbacce crescono con meno facilità quando per il prato si incrementa la frequenza di taglio e si aumenta pure l’altezza del taglio. Così come quando la risemina è frequente. Ed in ogni caso, quando le erbacce comunque crescono, queste devono essere sempre estirpate alla radice con tempestività. Per evitare poi una proliferazione che quasi sempre diventa del tutto incontrollabile. Ecco, quindi, come togliere le erbacce infestanti.

Perché non è consigliabile eliminare la malerba dai prati con le sostanze chimiche

Invece, le sostanze chimiche, per eliminare la malerba dai prati, sono in genere sconsigliate non solo perché il trattamento è comunque costoso. Ma anche perché non c’è una sostanza chimica che funziona su tutte le piante infestanti. Inoltre, il prato sano con il trattamento chimico viene letteralmente stressato. Così come il prato, per molte settimane, resterà poi tossico e quindi inutilizzabile. Basti pensare al prato da curare in una casa con giardino da parte di una famiglia che ha bambini piccoli.

Come procedere all’estirpazione manuale di una pianta infestante

Anche per questo, per le piante infestanti, il metodo naturale davvero efficace è rappresentato dall’estirpazione. Con un po’ di pazienza, infatti, si può procedere con l’estirpazione manuale di ogni pianta infestante muniti di un buon coltello da giardinaggio a punta. Da utilizzare, in particolare, incidendo il terreno intorno alla pianta infestante. In modo tale da sradicarla sempre con tutte le radici. Il procedimento, che è noto come estirpazione manuale e sarchiatura, per quanto detto è il rimedio naturale per eccellenza. Nonché meno invasivo e più efficace per eliminare tutte le erbacce.

