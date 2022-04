La colazione è il pasto più importante della giornata. Quante volte abbiamo sentito questa affermazione? Quante volte anche noi l’abbiamo sostenuta? Molte, moltissime, eppure se ne continua a discutere, a parlare. Pensiamo, per esempio, a chi sa benissimo della sua importanza eppure, quasi puntualmente, la ignora.

Il primo pasto della giornata si può saltare, far slittare, consumare velocemente. Oppure può essere un caposaldo del nostro mattino, un momento di piacere a cui non sottrarci mai, un pieno di carburante per iniziare bene ogni giorno. Dipende da noi scegliere. Se la prima ipotesi oppure la seconda. Non siamo al dimmi che colazione fai e ti dirò chi sei, ma quasi.

Abbiamo già osservato come in molti considerino la vera colazione quella del weekend, senza lo stress lavorativo, magari con il classico cappuccino e brioche del bar. Menù che potremmo replicare anche a casa, con una semplice bottiglia e shakerando bene.

Tuttavia, oggi vorremmo proporre qualcosa di diverso. Qualche alternativa semplice per iniziare la giornata di slancio, senza perdere molto tempo nella preparazione. Alcuni suggerimenti utili per fare degli ottimi abbinamenti, sia a livello dietetico che di gusto.

È vero che esistono tante ottime torte, semplici da cucinare, che possono essere usate all’occorrenza. La torta di mele, in questo senso, è un vero e proprio must. Preparata senza burro e con un solo uovo, potrebbe essere anche combinata con una delle seguenti proposte.

Per perdere peso e accelerare il metabolismo, come fare colazione nel modo giusto senza bere caffè, latte e mangiare biscotti

Per prima cosa, si potrebbe iniziare la giornata con una tazza di tè verde. Questa bevanda contiene antiossidanti ed è un bell’acceleratore di metabolismo. A questo possiamo aggiungere del pane di segale con della marmellata senza zuccheri. Un paio di fette ben cosparse per darci la giusta energia. Con un frutto, preferibilmente una mela o un kiwi, a metà mattina per valorizzare ancor di più questa colazione.

Se invece non vogliamo qualcosa di solido, ecco che al tè verde potremmo abbinare lo yogurt magro, molto ricco di proteine, vero e proprio riequilibratore della flora intestinale. A questo potremmo aggiungere della frutta, come i mirtilli o i lamponi. Non solo, anche dei fiocchi di avena possono andare ad arricchirlo.

Un’altra soluzione, magari più complessa se non si ha molto tempo a disposizione, è quella di preparare un pancake con yogurt, un albume e della farina di kamut o quinoa. Mescolare questi tre ingredienti in un frullatore e versare il composto in una padella antiaderente. Cuocere a fuoco medio per qualche minuto e servirlo sul piatto, arricchendolo con mandorle, miele e, a scelta, fragole, lamponi e mirtilli.

Per perdere peso e accelerare il metabolismo, ecco, dunque, alcuni consigli su come fare colazione nel modo giusto, nutrendosi al meglio. Perché se è vero che è il pasto più importante della giornata, è anche vero che possiamo arricchirla come meglio vogliamo. Per renderla energetica, ma non pesante, dietetica e nutriente.

