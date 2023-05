Ecco 3 modi furbi per riutilizzare l’erba tagliata invece di buttarla o bruciarla se non sai che farne

Il prato è scomparso e ormai il tuo giardino è una foresta? Hai tirato fuori il tosaerba e ora è tornato tutto perfetto, ma che farne dell’erba tagliata? Lo sapevi che invece di buttarla puoi utilizzarla così!

Dopo tutta la pioggia degli ultimi giorni e le temperature in risalita, l’erba è cresciuta un po’ ovunque. Il giardino ormai è un bosco e il nostro orto rischia di scomparire tra l’erba alta. È arrivato il momento di tagliarla per ripristinare il nostro bel prato e godercelo per la stagione. Occuparsi dell’orto e del giardino è rilassante ed ormai un hobby amato anche da tanti VIP. Ma cosa farne di tutti quegli sfalci e potature? Invece di bruciarli o buttarli via, vediamo qualche trucco furbo per riciclarli.

Ecco 3 modi furbi per riutilizzare l’erba tagliata, proteggici le piante

L’abitudine più diffusa soprattutto se si vive in campagna o lontano dalla città è bruciarla. Anche se ci sembra un gesto semplice e innocuo bisogna fare sempre molta attenzione. Una sola folata di vento, un po’ di erba secca e c’è il rischio che si inneschi un incendio. Se vogliamo bruciarne un po’, utilizziamo un rastrello per raccoglierla e bruciamola in un bidone. Ma se vogliamo evitare completamente il problema, perché non riutilizzarla e sfruttare l’arte del riciclo?

Ad esempio, non tutti sanno che l’erba tagliata è fantastica se utilizzata come pacciamatura per le piante. Basta farla essiccare al sole e poi posizionarla intorno alla pianta per proteggerla dalle basse temperature notturne. Ma anche dal rischio che l’acqua di irrigazione ristagni e faccia marcire le radici.

Utile anche se vogliamo creare cuscini fai da te

Un altro modo per utilizzare l’erba appena tagliata è quello di trasformarla in un fertilizzante naturale all’azoto. Si dovrà creare una sorta di decotto di erba, lasciarla macerare per un paio di giorni e dopo filtrarla. Dopodiché puoi utilizzare la soluzione come fertilizzante per far crescere rigogliose le tue piante.

Per finire, non tutti ci pensano, ma l’erba è un fantastico modo per riempire i cuscini e i pouf. Bisogna sempre lasciarla essiccare all’aria aperta, per far sì che perda tutta l’acqua e non rilasci umidità. Dopodiché basta utilizzarla per l’imbottitura di cuscini di ogni genere e via. Naturale, ti evita gli sprechi, è green e anche comodissima!

Quindi, ecco 3 modi furbi per riutilizzare l’erba tagliata e riciclarla invece di fare altra spazzatura. Ora che il tuo giardino è in ordine non ti resta che procurarti dei mobili da esterno e godertelo. Questo è il periodo perfetto per acquistare tavoli e divani da esterno, se ne trovano molti a prezzi incredibili.