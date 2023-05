Cerchi mobili e divano da esterno economici? Ecco 5 offerte imperdibili per arredare terrazzo e giardino

Tutti si preparano alla stagione ed è il momento di arredare terrazzi e giardini. Ma quanto è caro l’arredamento da esterno? Se vuoi risparmiare ecco qualche offerta impedibile da non farti sfuggire!

Stai già sognando di sdraiarti in terrazzo a goderti il sole primaverile ed estivo? Lo spazio esterno, anche se piccolo, può essere una svolta per staccare la spina dalla solita routine. Per le ferie estive manca ancora tanto tempo, purtroppo, ma quel piccolo angolo può salvarci. È vero che basta poco per rilassarsi, ma questo non significa che non possiamo decorarlo in modo straordinario. E non pensare servano tanti soldi, anche spendendo poco si può avere il terrazzo o il giardino dei sogni. Vediamo qualche offerta da non lasciarci sfuggire per far avverare il nostro sogno!

Se cerchi mobili e divano da esterno economici controlla questi siti

Il primo sito da spulciare è sicuramente quello dell’IKEA, sia per mobili che per complementi d’arredo. Se cerchi un tavolo in legno con sedie e panca Nammaro, ora ce n’è uno in offerta a 339€. Un vero affare se vuoi mangiare in compagnia oppure organizzare un

aperitivo con gli amici. Della stessa serie puoi trovare un divano ad un’offerta davvero insuperabile, a soli 210€.

Passiamo poi a Leroy Merlin, altro colosso del fai da te e dei mobili da esterno. In offerta puoi trovare un intero salotto da giardino con tavolino, divano e 2 sedie a soli 359€. Oppure se preferisci un salotto in resina con cuscini, lo trovi all’incredibile offerta di 199€. Per finire, sul sito Deghi puoi trovare dei prezzi davvero eccezionali, anche per divanetti o set completi. Vuoi qualcosa di più moderno e minimalista, il set Fellini costa solo 157€.

Goditi il tuo angolo relax e la tua privacy!

Ora non ti resta che pulire il terrazzo per bene, magari utilizzando il metodo di Zia Mara e sei pronta! Per goderti l’aria aperta e un po’ di relax nel tuo bel salottino da esterno basta poco. Non pensare che serva spendere cifre esagerate, potresti anche darti al fai da te. Con qualche bancale di legno puoi realizzare splendidi divani e angoli bar su misura. Oppure, aggiungendo qualche siepe economica può schermare il terrazzo e tenere lontano gli occhi indiscreti.

Se invece cerchi mobili e divano da esterno economici ora sai dove trovarli. In questo periodo sono tantissime le offerte da non lasciarti sfuggire. Spendendo pochi soldi avrai un terrazzo o un giardino arredato come un catalogo!