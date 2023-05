Limoni in vaso grossi e succosi? Ecco il metodo infallibile per averli ma che non tutti conoscono

Vuoi ottenere limoni belli, grandi e profumati dalla piantina che coltivi in vaso? Allora segui i consigli degli esperti e non te ne pentirai.

Profumatissimi e preziosi, i limoni sono una vera ricchezza da dover tenere sempre a disposizione. Per questo motivo, cresce continuamente il numero di persone che decidono di coltivarne una piantina in casa, magari in un vaso sul terrazzino, soprattutto se non si ha la possibilità di farlo crescere in giardino. (A tal proposito, ricordiamo che per pulire in modo efficace il terrazzo di casa stanno spopolando alcuni trucchetti geniali).

Il limone, inoltre, è anche un elemento decorativo, oltre a garantire dei frutti eccezionali. Per ottenere limoni in vaso grossi e succosi non serve essere degli esperti, piuttosto sarà opportuno conoscere tutti gli step per ottimizzare tempi e risultati. Esistono, infatti, delle regole da seguire per far fiorire più velocemente la pianta. Successivamente, bisognerà mettere in pratica una serie di strategie. Scopriamole insieme.

Informazioni che possono essere utili

I limoni fanno parte della famiglia delle Rutaceae, costituita da 1.600 piante (all’incirca), di origine tropicale e subtropicale. Scientificamente è chiamato Citrus Limon e da un punto di vista prettamente botanico si presenta come un ibrido tra il cedro (Citrus Medica) e il lime (Citrus Aurantifolia).

Per quanto riguarda la grandezza, in linea generale possiamo dire che la pianta di limone può raggiungere altezze anche abbastanza grandi (tra i 3 ai 6 metri). Le foglie si presentano con una forma ellittica e di colore verde scuro. La fioritura della pianta avviene anche più volte all’anno, soprattutto se coltivato in zone con un clima favorevole.

Altra piccola informazione utile: l’albero di limone, generalmente, inizia a regalare i suoi primi frutti dopo il quarto anno d’età. Una volta avviato il processo, la pianta risulta molto produttiva. Per stimolare la crescita dei frutti, però, gli esperti consigliano di munirsi di prodotti fertilizzanti specifici, in modo da favorire il naturale processo di crescita.

Limoni in vaso grossi e succosi? Ecco a cosa fare attenzione

In commercio esistono tantissimi fertilizzanti per le piante. Ovviamente, non tutti saranno idonei per stimolare la crescita dei limoni. Ciò che conta è il mix di prodotti utilizzati e il periodo in cui usarli. Secondo molti esperti del settore, la strategia vincente sarebbe quella di utilizzare, in primavera, dei fertilizzanti ad alti contenuti di azoto, quantità moderate di potassio e pochissimo fosforo. Bisognerà, poi, cambiare le dosi degli “ingredienti”, una volta giunti alla maturazione dei frutti. In questo caso, sarà meglio nutrire la pianta con più alti livelli di potassio e diminuire la dose di azoto. Anche il fosforo dovrà essere somministrato in poche quantità.