L’abito giusto per conquistare un uomo questa estate? Per le più audaci ecco il look alla Leila Depina

Per le più audaci ecco il look alla Leila Depina-Dal profilo Instagram leiladepina

Il Festival di Cannes, oltre a essere uno degli appuntamenti cinematografici più attesi del Mondo, è indubbiamente uno dei momenti mondani più interessanti in vista dell’estate. Si svolge quasi sempre in contemporanea con un altro simbolo del glamour, ovvero il Gp di Monaco di F1. I protagonisti delle passerelle sulla Croisette spesso ne approfittano per fare anche un salto nel vicino Principato per goderne l’atmosfera unica. Ci sarà anche Leila Depina? Non è dato sapere, ma a Cannes c’era e non è passata inosservata. Scopriamo perché.

Costa Azzurra al centro del Mondo in questo weekend. Tra il rombo di motori a Montecarlo e il rumore dei flash nella vicina Cannes. Due eventi straordinariamente ricchi di glamour e Vip che si ruberanno le copertine di quotidiani e riviste patinate. Da un lato la pista più celebre del Mondiale di F1, dall’altro la Palma d’Oro, riconoscimento cinematografico tra i più ambiti dopo l’Oscar.

Inevitabile, poi, dare un occhio ai protagonisti e ai loro look. Se nel Grande Circus solo Lewis Hamilton spicca per il suo amore per la moda, a Cannes, ovviamente, tra star del cinema, influencer e modelle, ci sarà l’imbarazzo della scelta.

Chi è Leila Depina

Uno dei look più vistosi, finanche troppo, è stato sicuramente quello della modella Leila Depina. D’origine capoverdiana, salita agli onori delle cronache per un breve flirt con Lapo Elkann, ama frequentare il jet set e adora farlo senza tanti vestiti addosso.

I suoi quasi 200mila follower su Instagram possono ammirarla molto spesso in costume da bagno o abiti succinti che esaltano i suoi 173 centimetri, le sue forme perfette e il suo sguardo accattivante. Oltre all’abbondante chioma che la contraddistingue.

L’abito giusto per conquistare un uomo: quello di Leila Depina è ottimo per l’intimità

Ebbene, anche a Cannes, Leila si è presentata con un vestito che definire vedo non vedo sarebbe eufemistico. Infatti, indossava un intreccio di strass e paillettes, neanche troppo fitto, in cui non esisteva tessuto. L’unico era un tanga, color carne, che copriva le parti intime. Insomma, un quasi nude look molto particolare che, però, anche una nota marca di intimo italiana propone nei suoi negozi a un costo abbordabile, circa 20 euro.

L’abito giusto per conquistare un uomo durante questa estate? Forse sì, ma sicuramente nell’intimità o, per le più ardite, da sfoggiare sulla battigia, abbinandolo a un costume da bagno adeguato. Di sicuro, Leila Depina ha dimostrato personalità nell’indossarlo in un’occasione simile. Oppure, mancanza di pudore o di classe. Dipende dai punti di vista. Quel che è certo, è che è riuscita nel suo intento, ovvero far parlare di sé in una passerella che ha visto sfilare grossi calibri come Tom Hanks, Scarlett Johansson e Adrien Brody.