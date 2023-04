Fare l’orto e curare il giardino torna di moda: è sorprendente quanti VIP famosi hanno il pollice verde

Feste con personaggi famosi, case gigantesche e gala di lusso, ma cosa fanno i VIP a casa? Ti sorprenderà sapere che sempre più persone famose si dedicano ad attività super normali. E il giardinaggio è una delle più amate, scopriamo insieme cosa coltivano le Star!

Negli ultimi anni fare giardinaggio è diventato un hobby sempre più diffuso anche tra i VIP. Sono tanti i personaggi famosi che si dedicano alla cura delle piante o coltivano ortaggi in casa. Sembrerebbe un’attività difficile, ma in realtà con qualche piccolo trucco si può far crescere di tutto. Lo sapevi che basta solo un cucchiaio per coltivare cipolle grandi e gustose? O che con l’aglio germogliato si possono coltivare dei bellissimi fiori decorativi? Ma vediamo cosa amano coltivare le Star di Hollywood!

Fare l’orto e curare il giardino torna di moda e fa bene alla salute

Questo hobby è molto amato dagli attori famosi anche per la calma e la tranquillità che infonde. Non è poi da trascurare che secondo molti studi, sarebbe un’attività che allunga la vita. Questo perché per prenderci cura di piante e ortaggi bisogna stare più esposti al sole e all’aria aperta. Per non parlare del fatto che siamo in costante movimento, dobbiamo scavare, piantare, innaffiare. Quindi è un’attività completa che rilassa la mente e ci fa fare attività fisica a tutte le età.

Attori famosi come Julia Roberts, Nicole Kidman e anche Sting amano il giardinaggio

Ma cosa coltivare per cominciare da zero? Pomodori, lattuga, cavoli e angurie in vista dell’estate! Poi procedere e fare come Julia Roberts che coltiva frutta e verdura per i suoi bambini. O come Oprah, che abbina anche la produzione di vero e proprio orto biologico in giardino. Nicole Kidman, poi, nel suo ranch in Australia ha messo su una sorta di azienda agricola. Produce frutta, verdura e dà rifugio ad animali di ogni tipo.

C’è da scommetterci che a breve aprirà anche un piccolo allevamento di galline! Coltivare la terra riporta alle origini, ti fa mangiare sano e stare all’aperto, un toccasana per la salute!

Ma abbiamo visto anche Megan Markle con il Principe Harry nel loro recente documentario. Grandi sostenitori dello slow food e della slow life, oltre che molto attenti all’ambiente, avevano perfino le galline. Per arrivare a Sting che ha addirittura un intero vitigno di cui si prende cura nella splendida Toscana. Insomma, il pollice verde dilaga anche tra i VIP più famosi che potrebbero pagare chiunque per fare questo lavoro. Insomma, fare l’orto e curare il giardino torna di moda e sempre più persone ne traggono beneficio. Queste due attività non fanno solo bene al corpo e alla mente, ma anche all’ambiente. Allora perché non approfittarne e coltivare un piccolo orto anche in terrazzo come le Star di Hollywood?