Natale si sta avvicinando e non tutti abbiamo ancora pensato ai regali da donare ai nostri cari. In molti aspettano addirittura la Vigilia per fare i regali e spesso si trovano senza idee. Oggi vogliamo suggerire alcuni regali un po’ diversi dal solito, perfetti per chi ama mantenersi informato. Parleremo di alcuni libri di grande contenuto e di facile lettura. Infatti, ecco 3 libri appena usciti scritti da donne che sono perfetti da regalare a Natale.

Libri di divulgatrici di successo

Il primo libro di cui parliamo è davvero appena uscito ed tratta il tema dei cosmetici e dei trattamenti di bellezza da un punto di vista scientifico. Si tratta di “È naturale, bellezza” scritto dalla divulgatrice torinese Beatrice Mautino, nota sui social con il nome di Divagatrice.

Il libro è diviso in capitoli ed affronta diversi temi, dai tatuaggi agli oli essenziali, trattati da un punto di vista scientifico. Il libro ha subito riscosso un gran successo ed è perfetto per chiunque ami il mondo del beauty e voglia saperne di più, sui rischi e sulle proprietà scientifiche dei vari prodotti.

Il secondo libro è sempre stato scritto da una divulgatrice scientifica e si tratta di “Vaccini. Mai così temuti, mai così attesi” scritto da Roberta Villa. Anche lei è una famosa divulgatrice esperta di medicina e vaccini che riesce ad affrontare questo tema complesso in maniera accessibile. Il libro è perfetto per chiunque voglia capirci di più sul tema del Covid 19 e dei vaccini e non si accontenta di informazioni superficiali.

Il terzo libro di cui parliamo è anche appena uscito ed è stato scritto da una donna. Si tratta di “Bon Ton Pop” di Elisa Motterle. L’autrice è una divulgatrice di bon ton di successo che ha ampio seguito su Instagram. Motterle si occupa di buone maniere, Galateo e stile e riesce a rendere accessibile e contemporaneo questo tema così apparentemente inaccessibile.

Il libro affronta vari temi, dal modo di apparecchiare la tavola allo stile di abbigliamento, con approfondimenti davvero interessanti. Questo libro ha il pregio di parlare di un tema percepito come distante in maniera semplice ed è perfetto per chi voglia migliorare il proprio modo di fare e il proprio stile.

