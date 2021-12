Tra una settimana è Natale, eppure, solo i più previdenti hanno già pensato ai regali da fare ad amici e famiglia. Alcuni aspettano l’ultimo minuto perché sono impegnati o semplicemente perché non hanno avuto le giuste idee.

Oggi daremo alcuni consigli perfetti per chi non ha ancora fatto i regali e che vuole stupire i propri cari. Ecco tre regali dell’ultimo minuto che saranno apprezzatissimi soprattutto dopo i 50 anni.

Il segreto è stupire con l’inaspettato

Se siamo indecise sui regali da donare dobbiamo fare un piccolo sforzo e pensare a qualcosa di inusuale, e originale, in modo da lasciare letteralmente a bocca aperta i nostri amici. Non il solito profumo, la solita sciarpa di lana o il best seller.

Possiamo pensare a un buono per dei massaggi, che la persona potrà usare presso un centro benessere o un massaggiatore professionale. Basterà prendere accordi con il professionista in anticipo, in modo che sul regalo si possa semplicemente riportare “buono per un massaggio” che la persona potrà usare quando preferirà. Inutile dire che praticamente chiunque adorerà questo pensiero.

Un’altra idea che vogliamo dare è quella di pagare per delle lezioni private di una disciplina che potrebbe interessare i nostri amici. 10 lezioni di inglese, di chitarra o di yoga, l’importante è azzeccare la disciplina che sappiamo piacere alla persona in questione. Anche in questo caso non ci resta che prendere accordi con l’insegnante e potremo creare un buono da far trovare sotto l’albero.

L’ultimo regalo è quello più costoso e ricercato, perfetto per la moglie o per una carissima amica. Si tratta di un buono presso una sartoria professionale per la realizzazione di un abito su misura. È possibile creare un buono “per un vestito”, “per una maglia”, “per una camicia”, e così via.

In questo modo il destinatario potrà indossare un abito personalizzato cucito letteralmente sulla forma del suo corpo. In giro ci sono davvero molte sartorie, per cui non abbiamo che l’imbarazzo della scelta.

La persona potrà scegliere il modello e il colore e in questo modo è impossibile sbagliare gusti. Con questo presente lasceremo a bocca aperta davvero chiunque.

Se a Natale vogliamo stupire non bisogna per forza spendere molti soldi con regali costosi, basta un poco di ingegno e accontenteremo davvero tutti quanti.

