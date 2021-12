Ecco svelati i 4 insoliti particolari femminili a cui gli uomini prestano maggiore attenzione e che attraggono di più

Le donne cercano sempre di individuare nuovi spunti di novità per risultare interessanti e attraenti agli occhi degli uomini. Tuttavia, è davvero difficile sapere quali aspetti risaltino di più e quali rappresentino i maggiori elementi di attrazione. Sicché, data la differenza tra uomini e donne e le differenze all’interno delle rispettive categorie di genere, la risposta è difficile. Quindi, in parte si brancola nel buio. Ma, vediamo se esistono degli elementi che accomunano tutti e che possono aiutarci a piacere di più.

Di certo, a volte, basta uno sguardo per stregare un uomo e attirarlo a sé. Tuttavia, il colpo di fulmine è qualcosa di insolito. Quindi, meglio avere come riferimento dei consigli che potrebbero aiutarci nel gioco della seduzione. Ecco, dunque, svelati i 4 insoliti particolari femminili a cui gli uomini prestano maggiore attenzione e che attraggono di più. Vediamo quali sono, perché si tratta di un settore davvero interessantissimo da esplorare.

Il primo “particolare” è l’espressività. Ebbene, quando gli uomini osservano una donna, ciò che maggiormente li colpisce è il modo in cui esse esprimono sé stesse. Infatti, rimangono attratti dal modo in cui le donne esprimono le loro emozioni, lasciando purtuttavia qualcosa nell’ombra. Insomma, l’espressività accompagnata da un velo di mistero è qualcosa di decisamente intrigante.

Il secondo aspetto interessante è lo stile. Esso si riflette in quei semplici comportamenti che una donna tiene nella vita quotidiana. Quindi: come cammina, come dorme, come parla, come lavora. In altri termini, qualsiasi gesto di tutti i giorni è indicativo dello stile di una donna e la contraddistingue dalle altre. La possiamo chiamare anche femminilità, che, certamente, rappresenta una forte calamita per ogni uomo, chiunque esso sia.

Gli ultimi due insoliti particolari

Tra gli aspetti attrattivi a cui avremmo più facilmente pensato, ci sono: la bellezza fisica, il viso, l’altezza. Invece, qui stiamo parlando di altro, ossia di tutto ciò a cui non avremmo pensato seriamente. Si tratta di aspetti che gravitano o possono gravitare intorno alla bellezza esteriore ma non la presuppongono necessariamente.

Ebbene, siamo al terzo particolare, che è, poco di meno che: il profumo. Avremo visto, almeno una volta nella nostra vita, il film con Al Pacino “Profumo di donna”. Ecco: l’olfatto rappresenta uno degli elementi conduttori dell’attrazione. Colpendo uno dei cinque sensi, esso colpisce e lascia, interessato o meno, l’interlocutore. Inoltre, non si dimentichi che, pur essendo un elemento esterno, il profumo cambia a seconda di chi lo porta.

Infine, quarto aspetto rilevante agli occhi di un uomo, è il modo di vestire. In tal senso, colpirà cosa si porta e come lo si indossa. Quindi, indifferente che sia un jeans e camicia, un tailleur, una gonna o addirittura una tuta. Sono tanti gli stili che possono colpire un uomo, anche in base alla sua personalità. Molto dipende da come la donna interpreta l’abito che indossa!