La fine dell’autunno è il periodo perfetto per prepararsi alla primavera. Alcune bulbose come l’Hippeastrum saranno proprio da piantare in questo periodo.

Esistono numerose bulbose che, se messe a dimora adesso, ci riempiranno i fiori meravigliosi in primavera. Tra fiori che puntano sul profumo intenso, altri sulla forma particolare e altri ancora sul colore acceso tutti i gusti verranno soddisfatti.

In comune queste piante hanno la necessità di terriccio di buona qualità e ben drenato. Per questo motivo sarà importante aggiungere alla terra anche della sabbia e del concime naturale.

Inoltre, sul fondo del vaso meglio sistemare dell’argilla espansa per favorire il drenaggio.

Tra le piante più interessanti che potranno essere messe a dimora in questo modo troviamo queste tre di cui si tratterà all’interno dell’articolo.

Ecco 3 fiori resistenti al freddo da piantare a novembre per una primavera colorata e profumata

Il primo di cui si tratterà è una particolare varietà di aglio ornamentale molto interessante, le infiorescenze molto grandi non passeranno inosservate.

La fioritura caratterizzata da fiorellini di color porpora avverrà dalla primavera sino a luglio inoltrato.

Come tutte le fioriture, ma questa più di altre, sarà molto gradita a insetti come le api.

L’Allium gradisce essere messo a dimora in una zona soleggiata sia in piena terra che in vaso. Si adatta molto bene alla coltivazione in piena terra anche in zone fredde; infatti, è una bulbosa che non teme il gelo.

Non dovrà essere annaffiato, sarà sufficiente la pioggia nel periodo che precede la fioritura. Invece, una volta fiorito potrebbe aver bisogno di acqua soprattutto in periodi estivi particolarmente siccitosi.

Tra le varietà più decorative meritano di essere nominate l’Allium cristophili e l’Allium triquetum.

Erythronium Pagoda

Un’altra bulbosa da mettere a dimora adesso per fioriture abbondanti da marzo ad aprile è la Erythronium pagoda. Conosciuta anche come “dente di cane” produce fiori molto grandi di colore giallo. Si tratta di una pianta molto robusta che gradisce essere messa a dimora in zone a mezz’ombra.

La coltivazione sarà perfetta sia in piena terra che in vaso e resiste molto bene anche al freddo intenso.

Ipheion Uniflorum Jessie

I colori dei fiori dell’Ipheion sono di colore blu porpora, sicuramente molto belli. Si tratta di piante originarie del Sud America ma molto diffuse ovunque. La fioritura avviene tra la fine dell’inverno e la primavera ed è molto semplice da coltivare.

Sarà perfetto posizionarli ai piedi di alberi ad alto fusto, si espanderanno velocemente e saranno molto decorativi.

Nel caso in cui in estate si notassero troppi fiori in una zona piccola sarà necessario diradare i bulbi. Ecco, quindi, 3 fiori resistenti al freddo da piantare a novembre per una primavera colorata e profumata.