Il sugo per l’arrosto è una salsina da preparare per accompagnare l’arrosto di carne e renderlo succoso e saporito.

Quando prepariamo l’arrosto non sempre il sugo di cottura basta per condire tutte le fettine, quindi dobbiamo necessariamente preparare una salsetta per poterlo allungare.

In questo articolo spieghiamo come preparare con pochi ingredienti una deliziosa e semplice salsa per accompagnare l’arrosto di carne.

Questa salsa si prepara con ingredienti molto semplici, che tutti hanno nelle dispense della propria cucina.

Preparando questo buonissimo sughetto avremo anche la possibilità di condire delle semplici fettine di carne rossa o bianca.

Ingredienti

a) 1 cipolla rossa;

b) 1 carota;

c) 2 coste di sedano;

d) pepe;

e) sale;

f) olio extra vergine q.b.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Gli strumenti che servono

a) un mixer ad immersione oppure un frullatore;

b) 1 tagliere;

c) 1 padella;

d) 1 coltello.

Come preparare con pochi ingredienti una deliziosa e semplice salsa per accompagnare l’arrosto di carne

Pulire e lavare bene tutte le verdure.

Prendere la cipolla rossa, togliere la parte inferiore e il primo strato di buccia. Affettare la cipolla in modo sottile, prendere la carota, eliminare le due estremità e con un pelapatate togliere la parte più esterna.

Tagliare la carota a rondelle sottili.

Pulire il sedano eliminando le foglie, le parti rovinate e tagliare a pezzetti piccoli.

Prendere una padella antiaderente oppure un tegame, versare un po’ di olio e le verdure. Farle insaporire per qualche minuto, dopodiché versare all’interno del tegame un bicchiere d’acqua un po’ di sale e pepe. Continuare la cottura a fiamma bassa fino a quando le verdure non si saranno ammorbidite.

Per ottenere una salsa cremosa, frullare le verdure con un mixer ad immersione.

Se notiamo che la salsa è venuta un po’ liquida rimetterla sul fuoco e lasciare fino a quando non risulterà più densa.

La salsa per arrosto va servita calda.

Può essere conservata in frigo per due giorni, e prima di servirla a tavola riscaldarla in padella oppure al microonde.